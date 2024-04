Taylor-Swift-Film generiert 677 Millionen Minuten

US-Quoten

Die Netflix-Serie «The Gentleman» belegte Mitte März den ersten Platz.

Die Actionkomödie «The Gentleman» von Guy Ritchie mit Theo James, Kaya Scodelario und Daniel Ings schlug in den USA ein. Die achtteilige Serie, die auf dem gleichnamigen Spielfilm von 2019 basiert, erreichte zwischen dem 11. und 17. März 1,857 Milliarden Minuten. Die neue Serie wurde erst am 7. März veröffentlicht. Auch der Fantasyfilm, ebenfalls von Netflix , war mit 1,542 Milliarden Minuten ein Hit.Weiterhin erfolgreich ist die Reality-Show, die bis Mitte März weitere 1,438 Milliarden Streaming-Minuten verbuchen konnte. Mit 1,062 Milliarden Minuten folgt die australisch-britische Zeichentrickserie, die in den USA bei Disney+ beheimatet ist. Die Auswertung vonbei Netflix und Peacock sorgte für 819 Millionen Minuten.erreichte 797 Millionen Streamingminuten.Zwischen dem 17. März 2023 und dem 8. Dezember 2024 findet die Eras Tour von Taylor Swift statt. Bereits am 13. Oktober 2023 veröffentlichte Disney+ den Konzertfilm, der im August 2023 im kalifornischen Inglewood aufgezeichnet wurde. Das Werk von Sam Wrench verzeichnet mittlerweile 677 Millionen Streamingminuten. Die Netflix-Dokuerreichte auf Netflix 621 Millionen Minuten. Auf Platz zehn liegt, die Sitcom kam mit ihren 127 Episoden auf 618 Millionen Minuten bei Max und Netflix.