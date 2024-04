Paramount Global macht 554 Millionen Verlust

Wirtschaft

Problematisch bleibt das Filmgeschäft, das in den ersten drei Monaten rote Zahlen schrieb.

Bekanntlich will National Amusement Paramount Global verkaufen. Paramount-Chef Bob Bakish wurde am Sonntag vor die Tür gesetzt, derzeit herrscht Unruhe bei dem Film- und Fernsehstudio. Trotzdem mussten die Quartalszahlen vorgelegt werden, und die sahen im TV-Bereich gut aus. Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf 7,685 Milliarden Dollar. Die zahlreichen Fernsehsender in den USA, Großbritannien und Australien erwirtschafteten 5,231 Milliarden US-Dollar (+1%). Die Werbung verbesserte sich von 2,256 auf 2,582 Milliarden US-Dollar, das Affiliate-Modell verlor drei Prozent. In den Monaten Januar, Februar und März wurden 1,998 Milliarden US-Dollar eingenommen. Das Lizenzgeschäft brach um 25 Prozent auf 651 Millionen ein. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg um elf Prozent auf 1,445 Milliarden.Der Umsatz der Streamingdienste Paramount+, Pluto und BET+ stieg um 24 Prozent auf 1,879 Milliarden Dollar. Mit Werbung verdiente das Unternehmen 520 statt 398 Millionen US-Dollar, der Umsatz mit Abonnements verbesserte sich um 22 Prozent auf 1,359 Milliarden US-Dollar. Allerdings waren die Kosten zu hoch, so dass die Sparte einen Verlust von 286 Millionen US-Dollar auswies.Die Kinosparte verbesserte ihren Umsatz um drei Prozent auf 605 Millionen US-Dollar. Die Kinoeinnahmen stiegen um 20 Prozent auf 153 Millionen Dollar, wobei die Sparte seit Jahren vom Archivgeschäft ausgebremst wird. 451 Millionen Dollar wurden im Lizenzgeschäft eingenommen, dennoch machte die Sparte drei Millionen Dollar Verlust. Unter dem Strich stand ein Minus von 554 Millionen US-Dollar, im Vorjahreszeitraum waren es noch 1,118 Milliarden US-Dollar.Der neue CEO Naveen Chopra sagte: „Trotz des dynamischen Umfelds, in dem wir nach wie vor tätig sind, hat das Team ein weiteres Quartal mit einer starken operativen und finanziellen Leistung abgeliefert. Es war ein Rekordquartal für Paramount+ in Bezug auf Engagement und Umsatz sowie für das DTC-Segment, da wir die Streaming-Verluste weiter deutlich reduzieren konnten. Und CBS dominierte mit einer starken Kombination aus Sport und der Rückkehr einer späten Herbstserie, die bei den Zuschauern sehr gut ankam. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin auf die Umsetzung und Restrukturierung unserer Kostenbasis, um Paramount bestmöglich für die Zukunft zu positionieren“.