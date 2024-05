Netflix kündigt viele polnische Titel an

International

Für die neuen Projekte hat man zahlreiche kreative Köpfe unter Vertrag genommen.

Netflix hat soeben eine Fülle neuer polnischer Titel angekündigt, die im Jahr 2024 auf den Dienst kommen werden - von Debüts bis hin zu Geschichten, die von beliebten, etablierten Machern erzählt werden., das Regiedebüt von Kasper Bajon (der auch das Drehbuch geschrieben hat, ähnlich wie bei seinen anderen erfolgreichen Netflix-Serien - «High Water» und «The Mire Trilogy», ist eine Miniserie, die Fans von Geschichten, die von realen Ereignissen inspiriert sind, in die 1980er Jahre versetzt, um die angebliche UFO-Landung in einem abgelegenen Dorf auf dem Land zu untersuchen., unter der Regie von Mitja Okorn, ist ein weiterer Titel, der die Zuschauer in die Vergangenheit entführt. Der von Maciej Kawulski produzierte Film spielt im kommunistischen Polen und verfolgt die Reise der Hauptfigur Jędrek sowohl im Boxring als auch auf seinem Weg nach England, wo er hofft, seine Träume zu verwirklichen.Ebenfalls in diesem Jahr startet, ein neuer Film des Duos Michał Gazda (Regisseur) und Magdalena Szwedkowicz (Produzentin) - dem Team hinter dem letztjährigen Erfolg von «Vergessene Liebe». Die Handlung spielt in den 1990er Jahren und handelt von einem Polizisten im Ruhestand, der versucht, die Hintermänner eines skrupellosen Banküberfalls vor Gericht zu bringen.- eine weitere Kriminalgeschichte, die demnächst auf Netflix zu sehen sein wird - ist eine neue, actiongeladene Serie, die von Kacper Wysocki geschrieben wurde, der auch für das Drehbuch von «Feedback», einer hochgelobten Serie von 2023, verantwortlich ist. Der neue Titel, der von Łukasz Dzięcioł («Dead End», «The Queen») produziert wird, wirft einen Insider-Blick auf die Suche eines ehemaligen Elitepolizisten nach der Lösung seiner finanziellen Probleme.Michael Azzolino, Netflix' VP of Content für Mittel- und Osteuropa, Benelux und die Türkei, sagte: „Wir freuen uns, wieder mit einer Reihe äußerst talentierter lokaler Autoren zusammenzuarbeiten, die ihre vielfältigen Geschichten, die von den Zuschauern in Polen für ihre Qualität und ihre unverwechselbaren Charaktere geschätzt werden, auf Netflix bringen. Die Fans werden begeistert sein, wenn die Autoren von Netflix-Hits wie «High Water», «Forgotten Love» oder «How I Fell in Love with a Gangster» zu Netflix zurückkehren, um ihre einzigartigen Fähigkeiten in neuen Genres oder kreativen Herausforderungen zu testen, die sie bisher noch nicht ausprobieren konnten. Wir haben auch einige Überraschungen von aufstrebenden polnischen Talenten, die den Zuschauern die Möglichkeit geben, neue Perspektiven auf lokale Geschichten zu erleben.“Zu den polnischen Autoren, die ihr Debüt auf Netflix geben, gehört Klara Kochańska-Bajon, Co-Regisseurin der neuen Serie- eine herzerwärmende Geschichte über die Kindheit und die verschiedenen Herausforderungen des Elternseins. Beliebte Schauspieler, darunter Jan Peszek und Maciej Stuhr, werden in dem neuen Film Inheritance über eine außergewöhnliche Familie, die sich um das Vermögen ihres exzentrischen Onkels streitet, zum ersten Mal in einer Netflix-Produktion mitspielen.Die gefeierte Schauspielerin Maja Ostaszewska («Broad Peak») wird zusammen mit Jakub Gierszał, der ebenfalls sein Netflix-Debüt gibt, in, der Verfilmung eines beliebten Romans, die Fans von Krimis an die polnische Meeresküste führen. Magdalena Popławska (zu sehen in der Serie «Glitter» aus dem Jahr 2022) kehrt auf die Netflix-Bildschirme zurück, und zwar in einer urkomischen Geschichte über eine Scheidung, in der ein ehemals verheiratetes Paar beschließt, seine kirchliche Trauung annullieren zu lassen - nicht ohne Hindernisse auf dem Weg dorthin. Schließlich wird auch die beliebte Comedy-Seriein diesem Jahr für eine zweite Staffel zurückkehren.Insgesamt umfasst die Liste der neu angekündigten Titel neun polnische Produktionen, die noch im Jahr 2024 starten sollen - vier Serien und fünf Filme. Hinzu kommen die bereits in diesem Jahr veröffentlichten Titel - der letzte Teil der Erfolgstrilogie «The Mire: Millenium», «Love Never Lies: Poland» und die fesselnde Krimiserie «Detective Forst» sowie die romantischen Komödien «Kill Me If You Dare» und «No Pressure».