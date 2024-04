Jon Stewart geht auf die Parteitage

US-Fernsehen

«The Daily Show» hat einen Plan für die nächsten Wochen ausgearbeitet.

Im Februar 2024 kehrte der ehemalige Moderator von, Jon Stewart, zu seiner alten Show zurück. Die Comedy Central-Show wird die langjährige Wahlkampftradition fortsetzen und die Show zu den nationalen politischen Kongressen im Sommer mitnehmen. Für die zweite Staffel von „Variety“ sind verschiedene Sendungen außerhalb des Studios geplant.Den Auftakt bildet der Idecision Report in Milwaukee, Wisconsins, der zwischen dem 15. und 18. Juli ausgestrahlt wird. Außerdem wird «The Daily Show» vom 19. bis 22. August aus Chicago über den Parteitag der Demokraten berichten. Das Team ist seit mehr als 24 Jahren bei Parteitagen vor Ort.Die Rückkehr von Stewart hat dazu beigetragen, dass die Einschaltquoten von «The Daily Show» in diesem Jahr der Präsidentschaftswahlen gestiegen sind, einschließlich der meistgesehenen Folge seit Stewarts letzter Sendung im Jahr 2015. Die Serie verzeichnet seit Stewarts Rückkehr zweistellige Zuwächse bei den Gesamtzuschauern und in den Umfragen.