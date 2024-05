Blockbuster-Battle

Doctor Strange begibt sich in das «Multiverse of Madness», während Rami Malek Freddie Mercurys irrsinnigen Stimmumfang abbildet. Oder trägt Daniel Craig in einem wahnsinnig guten Bond-Film den Sieg davon?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTL, 20:15 Uhr)Nachdem er einen verbotenen Zauber gesprochen hat und ein Portal zum Multiversum geöffnet hat, begibt er sich mit der jungen America Chavez auf eine Reise durch verschiedene Dimensionen und wird mit Varianten seiner selbst konfrontiert. Verfolgt von bösen Mächten, muss der Superheld auf seiner Mission, die bekannte Realität wiederherzustellen, erkennen, dass er es mit einem mächtigen Gegner zu tun hat. Die Kino-Kritiker von Quotenmeter.de zogen dieses Fazit zum Fortsetzungsfilm: „Marvel-Fans bekommen mit «Doctor Strange 2» alles geboten, was man erwarten darf - und sogar ein bisschen mehr. Aber genau dieses ‚etwas mehr‘ wirkt oft zu viel in dieser Special-Effects-Orgie mit Horror-Elementen und immer wirrer werdenden Story.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Im Jahr 1970 wird Freddie Mercury Teil der Band Queen. Nach ersten Erfolgen in Großbritannien gelingt den vier Musikern schon bald der weltweite Durchbruch und es folgt ein Hit nach dem anderen. Aber als Freddie als Solo-Künstler durchstarten möchte, scheint die Band vor dem Aus zu stehen. Können die vier ihre Differenzen überwinden und sich für den Auftritt bei Live Aid noch einmal zusammenraufen? Quotenmeter war in seiner Kino-Kritik sehr angetan: „«Bohemian Rhapsody» bringt das große Kunststück fertig, aus Menschen, die noch nie Berührungspunkte mit der Band hatten, Queen-Fans zu machen. Und trotz einiger Ungenauigkeiten im porträtierenden Teil, an dem sich allerdings nur Puristen stören dürften, ist der Musikfilm obendrein ein hochemotionales Porträt einer faszinierenden Persönlichkeit, die Rami Malek voller Inbrunst, Leidenschaft und Sensibilität verkörpert. They Will Rock You!“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 8(Sat.1, 20:15 Uhr)Nachdem Bond bei seinem letzten Auftrag für tot erklärt wurde, soll Geheimdienstkoordinator Gareth Mallory die Chefin M zum Rücktritt bewegen. Als das Hauptquartier des MI6 bombardiert wird, meldet sich Bond wieder zum Dienst, und wird auf den Attentäter Patrice angesetzt. Von außen und innen drohen Gefahren, und Bond ist dazu gezwungen, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, um sein und Ms Überleben zu sichern. Vor zwölf Jahren bezeichnete Quotenmeter «Skyfall» als den besten Film der Craig-Ära : „Die Handlung fesselt, die Action vollführt einen überzeugenden Balanceakt zwischen überwältigendem Popcorn-Entertainment und glaubwürdiger Schroffheit und Javier Bardem ist wahrlich eine Klasse für sich“, urteilte die Kino-Kritik.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8