«Eric» startet bei Netflix

US-Fernsehen

In der neuen Serie ist Benedict Cumberbatch zu sehen.

Netflix hat den Trailer zu, einer neuen limitierten Serie von Abi Morgan, in voller Länge veröffentlicht. Die Serie mit Benedict Cumberbatch, Gaby Hoffmann und McKinley Belcher III in den Hauptrollen wird am 30. Mai 2024 auf Netflix anlaufen.Autorin und Schöpferin Abi Morgan sagte: "Als ich die Idee eines New Yorker Puppenspielers vorstellte, der sich auf die Suche nach seinem verschwundenen Sohn macht, mit einem 1,80 Meter großen blauen Monster im Schlepptau, war es Netflix eine Ehre, dass sie auf den Zug aufgesprungen sind. Eric taucht tief in den Big Apple der 1980er Jahre ein und setzt sich mit steigenden Kriminalitätsraten, interner Korruption, endemischem Rassismus, einer vergessenen Unterschicht und der AIDS-Epidemie auseinander. Er zeigt die Spaltung zwischen Eltern, die ihr Kind suchen, einem Detektiv, der mit einem kaputten System kämpft, und einem verlorenen Jungen, der vielleicht nie wieder nach Hause kommt, und fragt, wo die wahren Monster liegen. Mit Puppen... vielen Puppen."«Eric» ist ein neuer emotionaler Thriller von Abi Morgan, der im New York der 1980er Jahre spielt und von der verzweifelten Suche eines Vaters handelt, dessen neunjähriger Sohn eines Morgens auf dem Weg zur Schule verschwindet. Vincent, einer der führenden Puppenspieler New Yorks und Schöpfer der äußerst beliebten Kindersendung "Good Day Sunshine", kämpft damit, den Verlust seines Sohnes Edgar zu verkraften, und wird dabei immer verzweifelter und launischer. Voller Selbstverachtung und Schuldgefühle wegen Edgars Verschwinden klammert er sich an die Zeichnungen seines Sohnes von einer blauen Monsterpuppe, ERIC, und ist überzeugt, dass Edgar nach Hause kommen wird, wenn er ERIC ins Fernsehen bringen kann. Während Vincents zunehmend destruktives Verhalten seine Familie, seine Arbeitskollegen und die Detektive, die ihm zu helfen versuchen, entfremdet, ist es Eric, eine Wahnvorstellung aus der Not heraus, der zu seinem einzigen Verbündeten bei der Suche nach seinem Sohn wird.