Nicole-Brown-Simpsons-Special kommt

US-Fernsehen

Lifetime hat einen zweiteilige Dokumentation angekündigt.

Lifetime, bekannt für seine kraftvollen und eindrucksvollen Dokumentarfilme, präsentiert zu Ehren des 30. Jahrestages von Nicole Brown Simpsons Tod das explosive Event, das zwei Abende dauert. Die Dokumentation bietet die Möglichkeit, Nicoles eigene Geschichte und Stimme in einem der berüchtigtsten Verbrechen und Prozesse der Geschichte zu hören. An dem Projekt nehmen 50 Personen teil, darunter diejenigen, die Nicole am besten kannten - ihre Freunde und ihre Familie -, um ein neues Licht auf ihr Leben und ihren tragischen Tod zu werfen. Mit einem beispiellosen Zugang zu exklusiven Heimvideos und Interviews wird die Dokumentation schockierende neue Details der tragischen Geschichte enthüllen. Produziert von Bunim/Murray Productions, wird «The Life and Murder of Nicole Brown Simpson» an zwei Abenden, am 1. und 2. Juni um 20 Uhr, nur auf Lifetime ausgestrahlt."Was unserer Schwester Nicole zugestoßen ist, hätte weder ihr noch irgendeiner anderen Frau passieren dürfen", so die Brown Sisters. "Ihr Leben wurde ihr gestohlen, und auch wenn ihr Missbrauchstäter nun endlich weg ist, nimmt das nicht den Schmerz, den wir empfinden, oder den Schmerz ihrer Kinder, die ihre Mutter verloren haben. Wir hoffen, dass wir durch das Erzählen von Nicoles Geschichte anderen helfen können, die Anzeichen zu erkennen und die Hilfe zu bekommen, die sie brauchen, und dass ihr Vermächtnis weiterleben wird."Die Ermordung von Nicole Brown Simpson und O.J.'s Unschuldsvermutung sind seit Jahren Gegenstand von Untersuchungen, aber die Geschichte hat immer eine wichtige Seite ausgelassen... die von Nicole. Jetzt, am Vorabend des 30. Jahrestages ihres Todes, wird Nicoles Geschichte endlich erzählt, denn ihre drei Schwestern - Denise, Dominique und Tanya - und ihre engsten Freunde treten zum ersten Mal vor, um ihre Wahrheit zu erzählen.