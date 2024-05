«Schlagerbooom Open Air» kehrt zurück

TV-News

Florian Silbereisen wird wieder durch die Gala führen.

Die «Schlagerbooom»-Reihe ist im Ersten ein großer Erfolg. Die Open-Air-Veranstaltung holte im vergangenen Jahr 4,01 Millionen Zuschauer ab, am 1. Juli 2023 fuhr die Fernsehstation sagenhafte 20,3 Prozent Marktanteil ein. Selbst bei den jungen Menschen war das Format mit 0,38 Millionen und 10,8 Prozent ein Volltreffer.Am Samstag, den 8. Juni 2024, startetmit Florian Silbereisen. Die Sendung wird an zwei Abenden in Kitzbühel aufgezeichnet. „Das wird gigantisch! Ich kann es kaum erwarten“, so Florian Silbereisen. Am 8. Juni gibt es beliebte Hits zum Mitsingen und Mitfeiern und jede Menge Stars im Tennisstadion Kitzbühel.Die Sendung dauert bis 23.30 Uhr, dann moderiert Ingo Zamperoni die. Dasspricht Pfarrer Benedikt Welter aus Trier. Kurz vor Mitternacht klappt Das Erste dann die Bürgersteige hoch und sendet eine Wiederholung des «Bozen-Krimi».