Christi Himmelfahrt: Fast zu gutes Fernsehen, um abzuschalten

Schwerpunkt

In diesem Jahr fallen zahlreiche TV-Ereignisse wie der «Eurovision Song Contest» oder das Europa-League-Rückspiel auf den bundesweiten Feiertag.

Christi Himmelfahrt, das jährliche Fest, das den Aufstieg Jesu Christi in den Himmel feiert, mag auf den ersten Blick nicht viel mit dem Fernsehen zu tun haben. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass dieser Feiertag im Laufe der Jahre zu einer Gelegenheit geworden ist, bedeutende und unvergessliche Fernsehmomente zu erleben und zu teilen.Das Erste hat einen Katholischen Gottesdienst Donnerstag, den 9. Mai 2024, aus der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Amöneburg angekündigt. Im Anschluss setzt die blaue Eins auf den deutschen Märchenfilm, in der Ruby O. Fee, Jonathan Berlin und Friederike Kempter die Hauptrollen spielen. Die Königin will, dass ihr Sohn Prinz Himmelblau eine Prinzessin aus gutem Hause heiratet. Hübsch soll sie sein, begütert, unkompliziert. Und auf keinen Fall soll sie über magische Kräfte verfügen. Doch Prinz Himmelblau will seine Braut selbst aussuchen und reitet mit seinem Knappen Fred los. Schon bald trifft er auf die entzückende Fee Lupine mit ihrem Pony Alfonse und ihrer Schwester Elli, die im Lager der Feen mitten im Königreich lebt. Auch Lupine ist angetan von dem Unbekannten.Gegen 14.30 Uhr setzt das ZDF auf «Bares für Rares – Lieblingsstücke», ehe das DFB-Pokal-Finale der Frauen ansteht. Dieses Mal müssen der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg gegeneinander spielen, der Werksclub ist bereits zum zehnten Mal in Folge im Finale. Claudia Neumann kommentiert die auf 16.00 Uhr terminierte Partie, bereits um 15.40 Uhr meldet sich Katja Streso mit Expertin Kathrin Lehmann aus Köln.Während die jungen Männer – und natürlich auch die Frauen – am Vatertag mit Freunden durch die Straßen ziehen, setzt RTL auf die Bespaßung für die Kinder. Steve Carell ist ab 12.10 Uhr inzu sehen. Evan Baxter bekommt übermenschliche Kräfte und kann mit diesen Dingen überhaupt nicht umgehen. Ab 13.55 Uhr wiederholt RTL die zwei-Filme, in denen Eddie Murphy die Hauptrolle spielte. Ab 14.05 Uhr zeigt Sat.1 unterdessen das Fantasy-Werk «Pan», ehe bis 19.55 Uhr noch zwei-Filme wiederholt werden.Wer tagsüber zu viel auf Entspannung setzt, der könnte das Europa-Halbfinal-Rückspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und AS Rom verpassen. RTL strahlt ab 21.00 Uhr die Partie aus. Ab Mitternacht steht die Dokumentation überan. Das Regelprogramm ist um 20.15 Uhr gesetzt: Das Erste strahlt «Der Wien-Krimi» aus, die Hebamme «Lena Lorenz» entbindet im ZDF, «Das große Allgemeinwissensquiz» läuft bei Sat.1 und bei ProSieben sucht Heidi Klum «Germany’s Next Topmodel».Während Markus Lanz mit seiner gleichnamigen Talkshow um 23.00 Uhr im ZDF sendet, macht Maybrit Illner einen Kurzurlaub. Zwischen 22.15 und 23.00 Uhr läuft die Dokumentation. Ab 22.50 Uhr setzt Das Erste auf. Die Dokumentation von James Rogan läuft seit 2. Mai auch in der ARD Mediathek. Passend dazu: Das zweite Halbfinale deswird um 21.00 Uhr bei One gesendet.Bereits um 11.15 Uhr meldet sich der Westdeutsche Rundfunk aus dem Aachener Rathaus, denn dersteht auf dem Programm. Der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner, Pinchas Goldschmidt, und die jüdischen Gemeinschaften in Europa werden in diesem Jahr mit dem Karlspreis geehrt. Das NDR Fernsehen überträgt ab 14.00 Uhr. Cassandra Orschel beendete mit ihrem Sieg vor zwei Jahren die reine Männersiegesserie. Ab 20.15 Uhr setzt der MDR auf die Show. Die Show meldet sich aus dem Gewinnerort des interaktiven Dorfspieles. Es gibt also an diesem Sonntag durchaus einen Grund, den Christi Himmelfahrt ausfallen zu lassen und sich auf schöne Fernsehmomente zu freuen.