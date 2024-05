Blockbuster-Battle

Der Disney Channel präsentiert die vierte Episode der «Star Wars»-Saga, während Tele 5 Ben Affleck und Jeremy Renner als toughe Gangster ins Rennen schickt. Oder wird Brendan Fraser als Mumienbezwinger zum Sieger dieses Battles?

Die Bewertung

(Disney Channel, 20:15 Uhr)Luke Skywalker macht sich zu einer Reise auf, deren Verlauf die Galaxis verändern wird. 19 Jahre nach der Gründung des Galaktischen Imperiums wird Luke Skywalker in den Kampf der Rebellen gegen das Imperium verwickelt. Er trifft auf Obi-Wan Kenobi, der seit Jahren als Eremit auf Lukes Heimatplaneten Tatooine lebt. Obi Wan nimmt sich des Jungen an und möchte ihn zum Jedi ausbilden. Dieser begleitet Obi-Wan auf eine waghalsige Mission zur Befreiung der wunderschönen Anführerin der Rebellen, Prinzessin Leia, aus den Fängen von Darth Vader und des Imperiums.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 9IMDb User Rating: 9(Tele 5, 20:15 Uhr)Bankraub oder Überfälle auf Geldtransporter sind ihr Spezialgebiet: Doug und Jem haben mit ihren Kumpels im Bostoner Stadtteil Charlestown viele krumme Dinger gedreht. Doch als Doug bei einer Geiselnahme die Bankangestellte Claire kennenlernt, ändern sich die Dinge. Der toughe Gangster schmiedet Ausstiegspläne aus dem kriminellen Milieu, um mit Claire ein neues Leben zu beginnen. Allerdings muss noch ein letzter Job erledigt werden, was dem FBI-Agenten Adam Frawley auf fatale Weise in die Karten spielt. - Preisgekröntes Gangster-Drama.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(ZDFneo, 20:15 Uhr)Ägypten 1923: Die Bibliothekarin Evelyn Carnahan begibt sich mit ihrem Bruder Jonathan auf die Suche nach Hamunaptra, der "Stadt der Toten". Um die sagenumwobene Stadt zu finden, brauchen sie Rick O'Connell, der als Einziger den genauen Standort kennt. Doch Rick (Brendan Fraser) befindet sich gerade als Todeskandidat im Gefängnis. Daher müssen Evelyn (Rachel Weisz) und ihr Bruder Jonathan (John Hannah) auch den Gefängnisaufseher Gad Hassan (Omid Djalili) mit auf die Reise nehmen. Die Abenteurer wissen nicht, in welche Lebensgefahr sie sich begeben: Hamunaptra ist die letzte Ruhestätte des Hohepriesters Imhotep (Arnold Vosloo), eines Pharaonenmörders, der vor 3000 Jahren mit dem grausigen Fluch belegt wurde, lebendig in seinem Sarg eingeschlossen zu bleiben. Evelyn befreit Imhotep versehentlich aus dem Sarg - und die Expeditionsteilnehmer stehen vor der Herausforderung, die Mumie wieder ins Reich der Toten zurückzuschicken. Das erweist sich jedoch als schwierige Aufgabe, da Imhotep über übernatürliche Kräfte verfügt.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 7