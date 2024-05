«Night Court» wird im Herbst fortgesetzt

US-Fernsehen

Die Rolle der Abby Stone wird von Melissa Rauch, bekannt aus der Serie «The Big Bang Theory», übernommen.

Die Seriewurde zwischen 1984 und 1992 vom US-amerikanischen Fernsehsender NBC in neun Staffeln ausgestrahlt. Im Jahr 2023 wurde die Serie von der «How I Met Your Mother»-Produzentin und Regisseurin Pamela Fryman neu aufgelegt. Die Serie wurde unter anderem von Dan Rubin und Melissa Rauch produziert. Inzwischen sind zwei Staffeln mit 29 Episoden entstanden.Das US-Network NBC hat grünes Licht für eine dritte Staffel gegeben. Die zweite Runde wurde zwischen Dezember 2023 und März 2024 ausgestrahlt und erreichte mit ihren 13 Episoden bisher 24 Millionen Fernsehzuschauer auf allen amerikanischen Plattformen. Die Einschaltquoten im linearen Fernsehen sind relativ gering: Die zweite Staffel erreichte lediglich zwischen 2,51 und 3,77 Millionen Amerikaner.Die Richterin Abby Stone (Melissa Rauch) kommt nach New York City, um eine Stelle als Richterin in der Nachtschicht des Strafgerichts von Manhattan anzutreten - eine Stelle, die ihr verstorbener Vater Harry Stone innehatte. Zur Nachtschicht gehören auch die ehrgeizige Staatsanwältin Olivia Moore (India de Beaufort), die fröhliche und exzentrische Gerichtsvollzieherin Donna „Gurgs“ Gurganous (Lacretta) und der Pflichtverteidiger Dan Fielding (John Larroquette), der in Harrys Gericht als Staatsanwalt tätig war und von Abby überredet wurde, ihrem Gericht beizutreten, als der zugewiesene Pflichtverteidiger an Abbys erstem Tag kündigte. Dan verließ kurzzeitig das Gericht, um Richter in seinem Heimatstaat Louisiana zu werden, kehrte aber später als Pflichtverteidiger zurück.