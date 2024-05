«Supergirl» geht bei sixx weiter

TV-News

Die Verantwortlichen strahlen am späten Abend auch die finale Staffel aus.

Der Frauensender sixx macht nach der fünften Runde vonauch mit der sechsten Staffel weiter. Die Geschichten werden auch weiterhin am späten Mittwoch ausgestrahlt. Los geht es am 22. Mai 2024 mit der Folge „Wiedergeburt“, ehe „Das Licht in der Finsternis“ auf dem Programm steht. Die Episode starten um 22.10 Uhr.Im Kampf gegen Supergirl hat sich Lex einen entscheiden Vorteil verschafft: Er ist unsterblich und besitzt Superkräfte. Um ihn zu besiegen, muss das Team erst einmal dafür sorgen, dass ihr Feind wieder verwundbar wird. Zudem hat Lex durch geschickte Manipulation des Codes von Obsidian North einen Großteil der Menschheit in seine Gefolgschaft verwandelt. Alle anderen will er erbarmungslos vernichten.Um Mitternacht nimmt man «Younger» aus dem Programm, stattdessen wirdwiederholt. Die Legende besagt, dass in Küstennähe bei Bristol Cove einst Meerjungfrauen hausten. Als eines Tages die mysteriöse Ryn im kleinen Städtchen auftaucht, stellt sich heraus, dass diese Geschichte wirklich wahr ist. Durch die Umweltverschmutzung und industrielle Fischerei wurde der natürliche Lebensraum der Meeresbewohnerinnen zerstört, sodass diese nun auf Rache sinnen und ihre Heimat zurückfordern. Schon bald wird das Leben der Bewohner von Bristol Cove auf den Kopf gestellt.