ABC holt «Who Wants to Be a Millionaire» zurück

US-Fernsehen

Die Gameshow «Claim to Fame» geht in die dritte Staffel, «Drück dein Glück» kehrt zurück.

Der Fernsehsender ABC hat überraschend ein neues Sommerprogramm veröffentlicht. Los geht es am 2. Juni 2024 mit der Wiederausstrahlung des Pixar-Films, dessen zweiter Teil am 14. Juni 2024 in den USA in die Kinos kommt. Hinzu kommen am 11. Juli die ESPN Sports Awards «ESPYS». Am 8. Juli steht das Staffelfinale vonauf dem Programm.Die neue Staffel vonkehrt am 10. Juli zum 25-jährigen Jubiläum zurück. «Oscar»-Moderator Jimmy Kimmel ist der amerikanische Günther Jauch. Später am Abend kehrt die Showfür eine dritte Staffel zurück. In der Show müssen Verwandte von Prominenten unter einem Dach leben und ihre Identität verbergen, während sie in Herausforderungen gegeneinander antreten und strategische Partnerschaften eingehen, in der Hoffnung, nicht auszuscheiden und einen Preis von 100 000 Dollar zu gewinnen.Am 18. Juli geht es weiter mit, das in Deutschland 1999 als «Drück dein Glück» mit Guido Kellermann gescheitert ist. Ab 2019 setzt ABC auf das von Elizabeth Banks moderierte Format. Bereits am 9. Juli werden neue Ausgaben vonundausgestrahlt, am 16. Juli startetin die Sommersaison. Die Gameshowbeginnt am 18. Juli um 21.00 Uhr.