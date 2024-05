RTL Crime gräbt «Lasko» aus

TV-News

Die Action-Serie löst «Im Namen des Gesetzes» ab.

Der Pay-TV-Sender RTL Crime wiederholt die frühere RTL-Serie, die von action concept hergestellt wurde. Im Mittelpunkt stand Mathis Landwehr, der den Mönch Lasko verkörperte. Außerdem an Bord waren Stephan Bieker, Oliver Bender, Heio von Stetten und Julia-Maria Köhler. Die Serie wurde vorwiegend in Naumburg an der Saale gedreht.«Lasko – Die Faust Gottes» startet am Dienstag, den 11. Juni 2024, um 11.35 Uhr. Die zweite Folge ist bereits für 12.25 Uhr geplant. Schon am Freitag, 14: Juni, startet um 12.20 Uhr der Rerun der zweiten Staffel. Noch ist unklar, ob nur wenig später «Im Namen des Gesetzes» folgt, welches «Lasko» ersetzt.In Congo-City verfolgt die BKA-Beamtin Sophia von Erlen den Waffenhändler Viktor Lunth. Als dieser, nach einem gelungenen Waffendeal mit einem afrikanischen General, den Flieger nach Frankfurt besteigt, folgt ihm Sophia in die Maschine. Allerdings ahnt Sophia nicht, dass Lunth seine Verfolgerin längst bemerkt und seine Auftraggeber im Vatikan informiert hat: die Geheimloge Ares. Deren führende Köpfe, Kardinal Clemenza und Graf von Lenck wollen unter allen Umständen verhindern, dass Lunth in die Hände der Polizei fällt. Sie lassen die Ehefrau des Piloten entführen, das Deutsche Flugkontrollzentrum besetzen und die Boing umlenken. Davon allerdings ahnt niemand an Bord von Flug AC-691 etwas, als die Maschine in den afrikanischen Himmel steigt. Auch nicht der Abt Primas der katholischen Kirche, der sich ebenfalls an Bord befindet. Er ist unterwegs zum Kloster des Ordens Pugnus Dei nahe Frankfurt.