«61st Street» startet im Sommer

US-Fernsehen

Auch «All American: Homecoming» wird im Juli zurückkehren.

The CW Network gab heute die kommenden Premieren-Termine für seine mit Spannung erwarteten Sommer-Dramaserien bekannt, darunter die dritte Staffel von, die am Montag, den 8. Juli 21:00 Uhr, Premiere haben wird, und die zweite Staffel des gefeierten Dramasmit Emmy Award-Gewinnerin Courtney B. Vance und der für den Emmy Award nominierten Aunjanue Ellis, die am Montag, den 22. Juli ihr Debüt auf dem Sender geben wird. Die aktuelle sechste Staffel von «All American» wird am Montag, den 15. Juli, mit zwei neuen Episoden abgeschlossen und die Staffel auf insgesamt 15 Episoden verlängert.«All American: Homecoming» ist ein Drama für junge Erwachsene, das vor dem Hintergrund der Erfahrungen der HBCU (Historically Black Colleges and Universities) an der Bringston University spielt, wo Black Excellence eine Lebenseinstellung ist. Die Serie folgt Simone (Geffri Maya), einer jungen Tennishoffnung aus Beverly Hills, und ihrem engen Kreis von Auserwählten, wie sie die Höhen, Tiefen und die Sexualität des unbeaufsichtigten frühen Erwachsenseins an der angesehenen HBCU meistern. Simone hat mit den Folgen ihrer romantischen Entscheidung aus Staffel 2 zu kämpfen, aber das romantische Drama tritt in den Hintergrund, als sie ihre Tennisambitionen in Gefahr sieht. Ihre Freunde unterstützen sie, vor allem Thea (Camille Hyde), die ehemalige Bienenkönigin des Teams, die sich nun auf der Profi-Tour einen Namen machen will. JR (Sylvester Powell) kämpft darum, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, nachdem er von KEK entlassen wurde und eine Behandlung gegen aplastische Anämie abgeschlossen hat. Währenddessen muss sich Coach Marcus (Cory Hardrict) mit den unvorhergesehenen Folgen der Rückkehr seiner Frau auseinandersetzen, Lando (Martin Bobb-Semple) knüpft neue Verbindungen zum Freundeskreis und wird zum Stammgast beim "Familienessen" und Cam (Mitchell Edwards), Keisha (Netta Walker) und Nate (Rhoyle Ivy King) versuchen alle mit unterschiedlichem Erfolg, ihre romantischen Beziehungen mit ihrer gewählten Karriere in Einklang zu bringen.Die Serie ist eine Produktion von Warner Bros. Television und CBS Studios in Zusammenarbeit mit Berlanti Productions und Rock My Soul Productions.«61st Street» von BAFTA-Preisträger Peter Moffat, J. David Shanks und Michael B. Jordans Outlier Society ist ein mitreißender Thriller, der sich durch das dunkle Herz des berüchtigten Chicagoer Strafrechtssystems zieht. Nachdem Officer Logan einen unschuldigen Mann getötet hat, erklärt sich der Anwalt Franklin Roberts bereit, ihn zu vertreten, in der Hoffnung, Logans korrupte Abteilung vor Gericht zu bringen. Doch diese Allianz droht, Franklins Gemeinde - und seine Familie - gegen ihn aufzubringen. Der zweifache Emmy-Preisträger Courtney B. Vance führt ein Ensemble an, zu dem auch die Emmy-nominierte Aunjanue Ellis, Andrene Ward-Hammond gehören, Mark O'Brien , Holt McCallany, Bentley Green und Jerod Haynes.