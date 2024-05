«Billy the Kid» geht weiter

US-Fernsehen

MGM+ strahlt ab 2. Juni den zweiten Part der zweiten Runde aus.

Die zweite Staffel vonTeil zwei, feiert am 2. Juni um 21:00 Uhr auf MGM+ Premiere. In Staffel 2 von «Billy the Kid» gerät Billy mitten in den Lincoln County War, einen mörderischen Konflikt, der von Geld, Gier und Korruption angetrieben wird. Murphy's Store ist nicht mehr der einzige Anbieter in der Stadt, als der Engländer John Tunstall nach Lincoln zieht und eine kommerzielle Rivalität auslöst.Gesetz und Ordnung haben keine Chance gegen Cowboy-Banden und einen Geheimbund. Wilde Verfolgungsjagden und Schießereien sind an der Tagesordnung. Es gibt zahllose Überfälle und Morde. Keiner ist sicher. Nach einem entscheidenden Attentat werden die Dinge sehr hässlich und lassen Billy the Kid mit einem ungewissen Schicksal zurück. Wird er den Krieg in Lincoln County lebend überstehen?Schöpfer, Autor und ausführender Produzent Michael Hirst kehrt für die zweite Staffel zurück, zusammen mit den ausführenden Produzenten Donald De Line (De Line Pictures), Darryl Frank und Justin Falvey (Amblin Television). Die Serie wird von MGM+ Studios und Amazon Studios produziert: Pan-English Scripted TV, in Zusammenarbeit mit Amblin Television und De Line Pictures. «Billy the Kid» wird international von Amazon MGM Studios Distribution vertrieben.