«Simpsons»-Special May the 12th Be With You erscheint

US-Fernsehen

Am amerikanischen Muttertag trifft Marge Simpson auf Figuren aus «Star Wars».

Wookiee what we have here.



“May the 12th Be With You”, an all-new short from @TheSimpsons, is streaming May 10 only on #DisneyPlus! pic.twitter.com/7Zvif1rwnA — Disney+ (@DisneyPlus) May 2, 2024

In einer veröffentlichten Mitteilung wurde seitens Disney+ angekündigt, dass der bevorstehende Start eines neuen Kurzfilms mit dem Titel „May the 12th Be With You” aus der beliebten Serieauf dem Streaming-Dienst Disney+ erfolgen wird. Der Start auf Disney+ ist für den 10. Mai geplant.Der Kurzfilm nimmt den Muttertag zum Anlass für eine besondere Wendung.In diesem actiongeladenen Kurzfilm begibt sich Marge Simpson auf einen Muttertagsausflug mit den Müttern von Disney+, um sich plötzlich in einem außergewöhnlichen galaktischen Abenteuer wiederzufinden. Es sei darauf verwiesen, dass Marge Simpson sich durch ein Universum voller Helden, Schurken und einer unerwarteten Wiederbegegnung mit einem alten Freund navigiert.„Möge die Mutter mit dir sein“ ist der neueste Teil einer Sammlung von Kurzfilmen von «Die Simpsons», die exklusiv für Disney+ produziert wurden. Die zuvor veröffentlichten Kurzfilme „Maggie Simpson in „Rogue nicht ganz One“ (2024 Webby Winner), „Die Simpsons treffen die Bocellis in ‚Feliz Navidad‘“, „Willkommen im Club“, „Billie trifft Lisa“ (Emmy® nominiert), „Maggie Simpson in ‚Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen‘“ (Emmy® nominiert), „Bart und Loki: Zwei glorreiche Halunken“ und „Die Simpsons feiern Plusiläum“ sind derzeit auf Disney+ verfügbar.