Special über Slash geplant

Fabian Riedner von 04. Mai 2024, 13:58 Uhr

An Pfingstmontag strahlt Kabel Eins eine halbstündige Sendung über „Orgy of the Damned“ aus.

Der mit dem Grammy ausgezeichnete Songwriter SLASH hat sein sechstes Album angekündigt. Dieses wird am 17. Mai 2024 in Deutschland erscheinen. An Pfingstmontag, den 20. Mai 2024, hat Kabel Eins dafür die Sendung «Slash: Making of Orgy of the Damned» als Deutschlandpremiere eingeplant.



Die Sendung ist zwischen 14.55 und 15.25 Uhr geplant. Das Album ist eine Hommage an den Blues – eine Sammlung von zwölf dynamischen Songs, die Blues-Klassiker mit einem reduzierten, instinktiven Ansatz neu belebt. Im Anschluss strahlt die Fernsehstation die zehn-minütigen «:newstime» aus.



Im Anschluss wird der Spielfilm «Ritter aus Leidenschaft» wiederholt. William, Sohn eines armen Dachdeckers, träumte schon als Kind davon, es als nobler Ritter zu Ruhm und Ehren zu bringen. Als ein Ritter vor einem Turnier überraschend stirbt, ergreift William die Chance und schlüpft in die Rüstung des Edelmanns. Unterstützt von seinen Freunden Roland, Wat und Geoff reitet er fortan als Sir Ulrich von Lichtenstein von Sieg zu Sieg und erobert das Herz der bildschönen Jocelyn. Wenn da nur nicht sein Konkurrent, der skrupellose Count Adhemar, wäre.

