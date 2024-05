Amazon bestellt «The Girlfriend»

US-Fernsehen

«House of Cards»-Star Robin Wright ist an der Seite beteiligt.

Prime Video teilte mit, dass die Seriebestellt wurde. Die Golden-Globe-Gewinnerin Robin Wright («House of Cards») wird die Hauptrolle spielen und Regie führen. Olivia Cooke («House of the Dragon»), Laurie Davidson («Mary and George») und Waleed Zuaiter («Gangs of London») sind ebenfalls für die Hauptrollen vorgesehen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Michelle Frances.Laura (Wright) fehlt es an nichts. Sie hat eine glanzvolle Karriere, einen liebevollen Ehemann, Howard (Zuaiter), und vor allem hat sie Daniel (Davidson), ihren einzigen Sohn. Doch Lauras scheinbar perfektes Leben gerät aus den Fugen, als Daniel Cherry (Cooke) nach Hause bringt, die Freundin, die alles verändert. Nach einem unangenehmen ersten Treffen ist Laura überzeugt, dass Cherry nicht die ist, die sie vorgibt zu sein. Obwohl niemand sonst sehen kann, was sie sieht, weigert sich Laura, dabei zuzusehen, wie Daniel betrogen wird. Sie wird alles tun, um ihn zu schützen. Während sich die Dinge zum Schlechten wenden, stellt sich die Frage: Ist Cherry eine manipulative Aufsteigerin? Oder ist Laura paranoid und besitzergreifend? Die Wahrheit ist eine Frage der Perspektive..."«The Girlfriend» ist ein spannendes Familiendrama über den Zusammenbruch der Bindung zwischen Mutter und Sohn, das durch die Themen Liebe, Gier und Macht dargestellt wird", sagt Vernon Sanders, Head of Television, Amazon MGM Studios. "Diese Serie spricht direkt zu unserer pan-englischen Strategie, die von Rola Bauer verfolgt wird, und wir sind begeistert, mit Imaginarium und Robin Wright zusammenzuarbeiten, um die fesselnde Geschichte von Michelle Frances für unsere globalen Prime Video Kunden zu adaptieren.""Robin Wright und Olivia Cooke sind die perfekte Paarung für diesen verworrenen, spiralförmigen Thriller, und The Imaginarium freut sich, mit Amazon MGM Studios den besten Partner zu haben", sagte Jonathan Cavendish, The Imaginarium.