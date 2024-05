Es gibt wieder «Tote von Salzburg»

TV-News

Das ZDF und der ORF arbeiten an einem neuen Film der österreichischen Krimi-Reihe.

In der kommenden Woche enden die Dreharbeiten für den elften Film der deutsch-österreichischen Krimi-Reihe, bei dem erneut Erhard Riedlsperger Regie führt. In den Hauptrollen der Koproduktion des ZDF und ORF spielen Michael Fitz als Hauptkommissar Hubert Mur aus Bayern, Fanny Krausz als Irene Russmeyer von der Kripo Salzburg, sowie Erwin Steinhauer als Hofrat Alfons Seywald.In dem Film «Mord in bester Lage» landet das Trio mitten in die Immobilienszene. Sie müssen die Frage lösen, ob der Tod einer Maklerin das Resultat eines jahrelangen Rachebedürfnisses war. Die Geschichte verfasste Maria Hinterkoerner. In weiteren durchgängigen Rollen spielen Nikolaus Barton, Helmut Bohatsch, Paula Siebert, Sebastian Edtbauer, Michael Schönborn und Susanne Czepl-Zrost, die Episodenhauptrollen haben Judith Altenberger und Christopher Schärf übernommen. «Die Toten von Salzburg» ist eine Produktion von SATEL Film. Die Redaktion im ZDF hat Daniel Blum.Während ein Sendetermin für den elften Film noch nicht feststeht, war die zehnte Folge «Süßes Gift» ein voller Erfolg für das ZDF . Am 21. Februar schalteten 6,59 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, die dem Mainzer Sender einen Marktanteil von 25,7 Prozent bescherten. Auch bei den Jüngeren bewegte man sich mit 6,8 Prozent im grünen Bereich.