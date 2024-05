«Navy CIS: Hawaii» hilft am Dienstag aus

TV-News

Die junge NBC-Serie «The Irrational» geht schon wieder in eine Pause.

Am Dienstag, den 14. Mai, strahlt Sat.1 die zwei letzten Episoden vonaus. Das Krimi-Drama stammt von Arika Mittmann, NBC hat eine Staffel bislang von seinem Schwesterunternehmen Universal Television erhalten. Doch bereits im November 2023 erteilte man den Auftrag einer zweiten Staffel, die aber erst im Herbst 2024 anlaufen wird.Sat.1 ordnet seine Primetime ab 21. Mai neu: Die Wiederholungen vonwandern auf dem 20.15-Uhr-Slot, ab 21.15 Uhr holt man die erst vor Kurzem abgesetzte Seriezurück. Die Serie folgt einem fiktiven Team von Agenten des Naval Criminal Investigative Service, das in der Außenstelle Pearl Harbor arbeitet und von Special Agent in Charge Jane Tennant geleitet wird. Das Team untersucht Verbrechen im Zusammenhang mit dem Militär und der nationalen Sicherheit.Sat.1 macht mit der zehnten Folge der zweiten Staffel weiter, die erstmals am 16. Mai 2023 ausgestrahlt wurde. Die Episode „Wer ist wer?“ heißt im Original „Deep Fake“ und wurde von Christopher Silber verfasst. Diese Episode ist ein Crossover mit «NCIS» und «NCIS: L. A.». Tennant und der Gerichtsmediziner Jimmy Palmer werden zusammen mit dem Agenten Sam Hanna aus Los Angeles von einer Frau entführt und gefangen gehalten, die behauptet, eine CIA-Agentin zu sein, die gegen Simon Williams ermittelt. In der Zwischenzeit arbeitet der verantwortliche DC-Agent Parker mit der Hawaii-Abteilung zusammen, um ihre vermissten Kollegen zu finden. Sie haben eine ähnliche Situation mit einem CIA-Agenten, der sich als Hochstapler entpuppt. Das Team findet schließlich heraus, dass Simon Williams der Name eines Computerprogramms ist, das für jahrelange Daten verantwortlich ist, und dass jeder, der damit in Verbindung steht, jetzt in großer Gefahr ist. Als Sams Partner, NCIS Special Agent G. Callen, herausfindet, dass es sich bei einem der Mitglieder um keinen Geringeren als seinen Chef, den pensionierten Navy Admiral Hollace Kilbride, handelt, bereitet er sich darauf vor, nach Los Angeles zurückzukehren, wobei ihn Tennant begleitet.