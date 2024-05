«Faye» startet

US-Fernsehen

Der Film wird seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes 2024 feiern.

Die HBO-Originaldokumentationunter der Regie und Produktion von Laurent Bouzereau («Mama's Boy») wird auf HBO Premiere feiern und später in diesem Jahr auf Max als Stream verfügbar sein. Seine Weltpremiere wird der Film bei den Filmfestspielen von Cannes 2024 haben.In «Faye», dem ersten Dokumentarfilm über die Hollywood-Legende, spricht die Oscar-Preisträgerin Faye Dunaway offen über die Triumphe und Herausforderungen ihrer glanzvollen Karriere mit ihren bahnbrechenden, Oscar-nominierten Rollen in «Bonnie & Clyde», «Chinatown» und «Network» - für letzteren wurde sie 1977 als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet - und reflektiert gleichzeitig über den Film «Mommie Dearest», den sie als entscheidenden Karrierefehler betrachtet. Durch diese Reflexionen erforscht sie mutig ihre persönlichen Entdeckungen, einschließlich ihres Kampfes mit psychischen Problemen und einer bipolaren Störung, ihrer Familiengeschichte, in der sie in einer Kleinstadt in Florida aufwuchs, und wie die Intensität der Charaktere, die sie spielte, noch immer beeinflusst, wer sie heute ist. Neben Faye kommen auch ihr Sohn Liam Dunaway O'Neill sowie Kollegen und Freunde wie Sharon Stone, Mickey Rourke und James Gray zu Wort.HBO Documentary Films präsentiert «Faye», eine Produktion von Amblin Documentaries in Zusammenarbeit mit Nedland Media. Regie und Produktion: Laurent Bouzereau; Produktion: Markus Keith, Justin Falvey und Darryl Frank; Schnitt: Jason Summers; Musik: Tyler Strickland; Kamera: Travers Jacobs, Chris Johnson und Toby Thiermann; Für HBO: Executive Producers: Nancy Abraham, Lisa Heller und Sara Rodriguez.