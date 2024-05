Keanu Reeves macht Doku-Serie für Roku

US-Fernsehen

«The Arch Project» ist auch mit Gard Hollinger besetzt.

Roku gab grünes Licht für eine neue Roku Original-Doku-Serie:. Die Serie wird von den Freunden und langjährigen Mitarbeitern Gard Hollinger und Keanu Reeves, Mitbegründer von ARCH Motorcycle, geleitet.Die neue Serie begleitet Hollinger und Reeves auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage... „Woher kommen die menschliche Kreativität und der Einfallsreichtum?“ Angetrieben von ihrer eigenen Neugier und ihrem Wunsch zu lernen, helfen Hollinger und Reeves dabei, die Geschichten derjenigen zu finden und zu erforschen, deren Ideen und Leistungen sie bewundern. Wir treffen sie und erfahren, wie ihre einzigartige Sichtweise dazu beiträgt, dass diese Außenseiter die Welt gestalten und verändern, und finden hoffentlich einige Antworten auf diese unendliche Frage.„Gard Hollinger und Keanu Reeves wollen die menschliche Kreativität besser verstehen und bringen dem Publikum eine Serie, die uns alle dazu inspiriert, größer und mutiger zu träumen“, sagt Sean Boyle, Roku Originals. „Wir sind stolz darauf, mit Sharon, Gard, Keanu und der Venture 10 Studio Group an dieser einzigartigen Dokuserie zu arbeiten, die die Zuschauer kostenlos auf dem Roku Channel genießen können.“„Unser Ziel bei der Erstellung dieser Show ist es, die Antworten auf die Frage zu erforschen, woher die menschliche Kreativität und der Einfallsreichtum kommen. Wir haben Künstler, Innovatoren und Schöpfer aufgesucht, deren Geschichten die Zuschauer hoffentlich dazu inspirieren, Antworten zu finden, die ihnen helfen, ihre eigene Kreativität zu entfalten", so Gard Hollinger und Keanu Reeves.„Roku hat sofort verstanden und unterstützt, was wir mit «The Arch Project» erreichen wollten. Die Zusammenarbeit war fantastisch, und wir freuen uns, diese wirklich einzigartige Serie gemeinsam zu starten", sagte John Stevens, ausführender Produzent von «The Arch Project».