Studiocanal bastelt an neuem «Asterix»-Film

Das neue Werk soll allerdings wieder ein Live-Action-Spielfilm werden.

Studiocanal und Editions Albert René haben eine Vereinbarung für den sechsten Live-Action-Film von «Asterix» unterzeichnet. Asterix wurde 1959 von René Goscinny und Albert Uderzo geschaffen und feiert 2024 sein 65-jähriges Bestehen. Die Serie folgt den Abenteuern von Asterix und Obelix und ihren Freunden, die in einem kleinen Dorf in Gallien leben, dem einzigen Vorposten des Widerstands gegen das mächtige römische Imperium von Julius Cäsar. Seit ihrem Erscheinen sind die Figuren zu einem kulturellen Phänomen geworden, sowohl in Frankreich als auch international.Die Asterix-Live-Action-Filme sind «Asterix und Obelix gegen Caesar» (1999), «Asterix und Obelix: Mission Kleopatra» (2002), «Asterix bei den Olympischen Spielen» (2008) «Asterix und Obelix: Im Auftrag Ihrer Majestät»“ (2012) und «Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte» (2023). Außerdem gibt es zehn Asterix-Zeichentrickfilme. Bereits beim letzten Spielfilm wurde Gérard Depardieu durch Gilles Lellouche ersetzt.Anna Marsh, CEO von Studiocanal, sagte: „Ich freue mich sehr über diesen exklusiven Entwicklungsvertrag mit Editions Albert René, der es Studiocanal ermöglicht, den sechsten Asterix-Abenteuerfilm in Live-Action zu produzieren. Darüber hinaus fühle ich mich im Namen von Studiocanal und der Canal+-Gruppe durch das Vertrauen geehrt, das Editions Albert René in uns setzt. Wir sind uns bewusst, dass Asterix eine kulturelle Ikone ist, und wir werden dafür sorgen, dass wir seine Welt respektieren, als Hommage an das Werk seiner großartigen Schöpfer René Goscinny und Albert Uderzo.“Isabelle Magnac, Präsidentin von Editions Albert René, sagte: „Ich freue mich sehr über diese Vereinbarung mit Studiocanal, die darauf abzielt, nach dem Erfolg von «Asterix und das Reich der Mitte» dieses neue Asterix-Abenteuer für das Kino zu entwickeln und zu produzieren. Studiocanal hat uns durch seinen Ehrgeiz, sein internationales Know-how, die Qualität seiner Teams und seine Professionalität überzeugt. In enger Zusammenarbeit werden wir diesen neuen Film rund um das legendäre Werk von René Goscinny und Albert Uderzo entwickeln. Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung markiert eine weitere neue Etappe in den Abenteuern von Asterix auf der Leinwand, neben der Veröffentlichung der Netflix-Serie von Alain Chabat im Jahr 2025 und dem für 2026 geplanten Zeichentrickfilm M6.“