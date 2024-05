Rundschau

Shudder veröffentlicht den wohl besten Spinnenfilm seit Jahren und Sky/Wow hat eine Bärendoku im Programm.

«The Veil» (seit 30. April bei Hulu/Disney+)

«Infested» (seit 26. April bei Shudder)

«Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story» (seit 26. April bei Hulu)

«Blown Away» (Staffel vier seit 8. März bei Netflix)

«Gefährlich nah – Wenn Bären töten» (seit 2. Mai bei Sky/Wow, ab 4. Juni in der ARD Mediathek)

In dem sechsteiligen Spionagethriller von Steven Knight wird die MI6-Agentin Imogen Salter (Elisabeth Moss) ausgesandt, um das Geheimnis von Adilah (Yumna Marwan) zu lüften, das den Tod von Tausenden verhindern könnte.Kaleb wird bald 30 und war noch nie so einsam wie jetzt. Er streitet sich mit seiner Schwester um ein Erbe und hat sich von seinem besten Freund getrennt. Fasziniert von exotischen Tieren, findet er in einem Laden eine giftige Spinne und bringt sie mit in seine Wohnung. Es dauert nur einen Moment, bis die Spinne entkommt und sich vermehrt und das ganze Gebäude in eine schreckliche Netzfalle verwandelt. Die einzige Möglichkeit für Kaleb und seine Freunde besteht darin, einen Ausweg zu finden und zu überleben.Das Projekt ist eine vierteilige Serie über die epische Vergangenheit und die ungewisse Zukunft der Kultband Bon Jovi. Eine 40-jährige Odyssee der Rock'n'Roll-Idolatrie am Abgrund, als ein Stimmbruch alles zu beenden droht.Blown Away ist eine kanadische Reality-Fernsehserie über Glasbläserwettbewerbe, die erstmals auf dem kanadischen Sender Makeful ausgestrahlt und anschließend auf der Streaming-Plattform Netflix veröffentlicht wurde.25 Jahre nach Wiederansiedelung der Bären im Trentino leben nirgends sonst auf der Welt Raubtier und Mensch so nah beieinander. Im April 2023 wird der 26-jährige Jogger Andrea Papi durch einen Bärenangriff getötet. Die Täterin ist Problembärin Gaia (JJ4), die den heimischen Förstern nicht unbekannt ist. Sie ist eine Schwester des in Bayern aktiven Bären Bruno und hat schon einmal einen Menschen verletzt, doch der Abschussbefehl wurde damals auf Grund einer Klage von Tierschützern zurückgezogen. Während fieberhaft nach der Bärin gefahndet wird, eskaliert der Streit über den Umgang mit dem Tier. Die Bevölkerung fordert den Abschuss, die Tierschützer wollen ihn um jeden Preis verhindern.