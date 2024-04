ZDF arbeitet erstmals mit RTVE zusammen

TV-News

Die spanische Krimi-Serie «Weiss & Morales» ist mit Katia Fellin und Miguel Ángel Silvestre besetzt und wird noch bis August auf den Kanarischen Inseln gedreht.

Das ZDF hat eine neue Krimi-Serie mit dem Arbeitstitelangekündigt, die aktuell und bis zum 8. August auf den Kanarischen Inseln gedreht wird. Neben dem ZDF ist auch der spanische Sender RTVE an Bord, es ist die erste Koproduktion der beiden öffentlich-rechtlichen Sender. Zunächst sind vier in sich geschlossene Geschichten geplant, die neben dem Hauptschauplatz Gran Canaria an verschiedenen Orten der Kanarischen Inseln spielen.Im Mittelpunkt stehen die BKA-Polizistin Nina S. Weiss, die von Katia Fellin verkörpert wird, und der spanische Sergeant der Guardia Civil, Raúl Morales, den Miguel Ángel Silvestre spielt. Die beiden haben unterschiedliche Charakter und Ermittlungsmethoden, müssen aber dennoch gemeinsam einen Weg finden um ihre Fälle aufzuklären. In weiteren Rollen stehen Juanjo Puigcorbé, Mariam Hernández, Margarita Broich, Thomas Heinze, Tania Santana, Yaiza Guimaré, Saulo Trujillo, Luifer Rodríguez und Iria Santana vor der Kamera. Regie führt Oriol Ferrer. Die Idee zur Serie stammt von Ron Markus («Bad Banks») und Carlota Dans, die gemeinsam mit Nina Hernández ein spanisch-deutsches Autorenteam anführen.«Weiss & Morales» ist eine Produktion der Portocabo und der Nadcon (Produzent: Peter Nadermann) in Koproduktion mit ZDF , RTVE und ZDF Studios. Seitens Portocabo fungiert Alfonso Blanco als Produzent. Für Nadcon produziert Peter Nadermann. Verantwortlicher Redakteur im ZDF ist Wolfgang Feindt.