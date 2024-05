Ryan Reynolds und Rob McElhenney kaufen weitere Fußballmannschaft

Vermischtes

Die beiden Fernsehstars schließen sich Eva Longoria, Al Tylis und Sam Porte beim Club Necaxa an.

Die erfolgreichen Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney setzen ihr Engagement im Fußballgeschäft fort. Raynolds und McElhenney kauften Wrexham und produzierten die international erfolgreiche Dokumentarserie «Welcome the Wrexham». Jetzt ist der «Deadpool»- und «It’s Always Sunny in Philadelphia»-Star beim mexikanischen Club Necaxa eingestiegen.Dort sind bereits Eva Longoria, Al Tylis und Sam Porter als Investoren aktiv. Die beiden werden mit Longoria und den anderen Investoren Al Tylis und Sam Porter zusammenarbeiten, um das Image von Club Necaxa zu verbessern und seine Bekanntheit in internationalen Sportkreisen zu erhöhen, in einer Zeit, in der die Nachfrage nach Fußballinhalten im Fernsehen und im Streaming wächst.Der mexikanische Verein spielt in der Liga MX. Die mexikanische Fußballliga hat in den USA höhere Einschaltquoten als die MLS, La Liga oder Premier League. Es wird erwartet, dass es eine Dokumentarserie wie über Wrexham geben wird.