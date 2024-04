Max kauft Kevin-Spacey-Doku

US-Fernsehen

«Space Unmasked» enthält bisher unveröffentlichte Szenen.

Der britische Sender Channel 4 hat die zweiteilige Dokumentationin Auftrag gegeben, die am 6. und 7. Mai in Großbritannien ausgestrahlt wird. Der Film enthält mehrere Interviewpassagen mit Männern in Großbritannien, die über ihre Erfahrungen mit dem ehemaligen «House of Cards»-Star sprechen.Warner Bros. Discovery hat die Rechte an der Dokumentation für zahlreiche Länder erworben, darunter auch die Vereinigten Staaten von Amerika. In der Beschreibung heißt es: „«Spacey Unmasked» ist ein forensischer Blick auf einen Mann, der einst einer der am meisten bewunderten und respektierten Schauspieler der Welt war. Mit bisher unveröffentlichten Interviews und Archivmaterial untersucht die Serie sein Leben von der Kindheit bis zu seinen ersten Erfolgen am Broadway und dem darauf folgenden kometenhaften Aufstieg zum Ruhm. Kevin Spaceys spektakulärer Fall in Ungnade erfolgte inmitten von Anschuldigungen wegen unangemessenen sexuellen Verhaltens.Weiter heißt es: „Im Jahr 2023 wurde Spacey in einem Prozess in Großbritannien vom Vorwurf der sexuellen Belästigung gegen vier Männer freigesprochen. Diese zweiteilige Serie wird Spaceys Verhalten untersuchen und mit mehreren Männern, die nichts mit dem Fall zu tun haben, über ihre Erfahrungen mit Kevin Spacey sprechen, über die fast alle noch nie zuvor gesprochen haben“.Hinter dem Projekt steht Katherine Haywood, die den Film zusammen mit Dorothy Byrne und Mike Lernen realisiert hat. Die All3Media-Tochter Roast Beef Pictures realisierte das Projekt.