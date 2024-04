«Beyond Paradise» geht weiter

England

Neben einer dritten Staffel wird auch ein Weihnachtsfilm gedreht.

Die BBC, BritBox International und Red Planet Pictures gaben heute bekannt, dass die äußerst erfolgreiche Seriefür ein Weihnachtsspecial 2024 und eine dritte Staffel auf BBC One und BBC iPlayer wieder bestellt wurde. «Beyond Paradise» hat sich seit seinem Debüt im vergangenen Jahr zu einer der beliebtesten Dramaserien Großbritanniens entwickelt, wobei die erste Folge der zweiten Staffel bisher von 7,5 Millionen Zuschauern gesehen wurde.In der zweiten Staffel hätten Humphrey und Martha beinahe geheiratet, während ihre Reise als Pflegeeltern ein herzerwärmendes Ende fand, als sie Ryan in ihrem Haus willkommen hießen. Esther übernahm einen Fall, bei dem das Shipton Abbott Museum um seinen wertvollsten Besitz gebracht wurde, und die berufliche Beziehung von Kelby und CS Charlie Wood nahm eine unerwartete Wendung...Im Laufe der Serie löst das Team der Polizei von Shipton Abbott immer wieder verblüffende und mysteriöse Rätsel - darunter ein Todesfall während eines Kriminalstücks auf einer Dampfeisenbahn, das Verschwinden einer lokalen Fischerlegende auf See, die Vorhersage eines Brandanschlags durch ein Medium und vieles mehr -, um sicherzustellen, dass das Bahnhofsgebäude auch in absehbarer Zukunft geöffnet bleibt.Tim Key, ausführender Produzent bei Red Planet Pictures, sagt: „Die Resonanz auf die zweite Staffel war fantastisch. Es steckt so viel Liebe in der Serie und wir freuen uns, dass sie den Zuschauern so gut gefallen hat. Wir können es kaum erwarten, für ein weiteres Weihnachtsspecial und eine weitere Staffel nach Shipton Abbott zurückzukehren, um die Geschichte fortzusetzen und mehr über unsere Charaktere und die Stadt, in der sie leben, zu erfahren. Es wird auch eine Ente geben.