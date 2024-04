Netflix plant eine Scooby-Doo-Serie

US-Fernsehen

Allerdings nicht als Animation, sondern als Live-Action-Serie.

Netflix hat in den vergangenen zwölf Monaten gute Erfahrungen damit gemacht, Animationsserien in Live-Action-Serien umzuwandeln. Wie „Variety“ erfahren hat, soll diesmal kein Anime die Vorlage liefern, sondern die Warner Bros. Television-Serie Scooby Doo. Das einstündige Drama-Projekt stehe kurz vor dem Abschluss mit dem Streaming-Dienst.Einzelheiten zur Handlung werden noch geheim gehalten, außer der Tatsache, dass sie auf dem Hanna-Barbera-Cartoon basieren wird. Warner Bros. Television wird die Serie produzieren, nachdem das Studio kürzlich die Serie «Dead Boys Detectives» auf Netflix veröffentlicht hat. Als Drehbuchautoren fungieren Josh Appelbaum und Scott Rosenberg, die gemeinsam mit André Nemec und Jeff Pinkner unter dem Label Midnight Radio produzieren werden. Die ausführenden Produzenten sind Greg Berlanti, Sarah Schechter und Leigh London Redman von Berlanti Productions (das Unternehmen hat derzeit einen Gesamtvertrag mit WBTV). Jonathan Gabay von Berlanti Productions und Adrienne Erickson werden als Koproduzenten fungieren.Wenn das Projekt realisiert wird, wäre es nicht das erste Scooby-Doo-Live-Action-Projekt, das auf die Leinwand kommt. Der wohl bekannteste Film ist «Scooby-Doo» aus dem Jahr 2002 mit Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard und Linda Cardellini in den Hauptrollen und Neil Fanning als Stimme von Scooby.