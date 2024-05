FOX Nation holt sich «Deep in the Heart»

US-Fernsehen

Der Dokumentarfilm mit Matthew McConaughey als Erzähler und modernster Kameraführung führt von den höchsten Gipfeln in West Texas über Grundwasserleiter, Flüsse und Buchten bis tief in den Golf von Mexiko.

FOX Nation hat die exklusiven Rechte an dem von Matthew McConaughey gesprochenen, einstündigen Filmerworben, gab Lauren Petterson, Präsidentin der Plattform, bekannt. Der Film, der seit Montag bis zum Herbst verfügbar ist, ist eine Hommage an die Landschaft, die Tierwelt und die Wunder, die man nur in McConaugheys Heimatstaat Texas finden kann.„Es ist eine Ehre, den Zuschauern von FOX Nation Matthew McConaugheys berühmte Erzählkunst in diesem atemberaubenden Film anbieten zu können, der die großartigsten Elemente der Natur des Lone Star State ins Rampenlicht rückt", kommentierte Petterson die Übernahme.Der Film erzählt aus der Sicht von Tierarten, die vom blinden Wels bis zum Ozelot reichen, und verfolgt die sich ständig verändernde Beziehung zwischen der natürlichen Welt und ihrer Fähigkeit, Wildtiere zu zerstören, zu erhalten und zu erholen, während er die einzigartigen Lebensräume des Staates Texas in den Mittelpunkt stellt. Der Dokumentarfilm, der von McConaughey gesprochen wird und mit modernsten Filmaufnahmen ausgestattet ist, führt von den höchsten Gipfeln in Westtexas über Grundwasserleiter, Flüsse und Buchten bis tief in den Golf von Mexiko. «Deep in the Heart» will die Zusammenhänge zwischen Wasser und Tierwelt aufzeigen und die Bedeutung von Texas für den Naturschutz auf kontinentaler Ebene würdigen.McConaughey ist einer der bekanntesten amerikanischen Schauspieler seiner Zeit, von seinem Durchbruch 1993 in «Dazed and Confused» über seine Rolle in «A Time to Kill» bis hin zu «Lincoln Lawyer», «Magic Mike» und «The Wolf of Wall Street». Sein Film «Dallas Buyers Club» brachte ihm einen Oscar ein, während er für seine Leistung in «True Detective» mit einem Emmy Award ausgezeichnet wurde.Der von Fin & Fur Films produzierte Film «Deep in the Heart» wurde von Ben Masters als Regisseur und Drehbuchautor geschrieben und von Katy Baldock und Jay Kleberg produziert. Der einstündige Film wurde von Love Nature in Auftrag gegeben und wird von der Rechteabteilung der Blue Ant Studios vertrieben.