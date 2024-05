Verlässt Tina Lüneburg?

Soap-Check

Ein attraktives Jobangebot aus Andalusien bringt Ärger in die Beziehung von Tina und Ben.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Landarztpraxis» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Tina ist begeistert vom Jobangebot aus Andalusien und möchte am liebsten sofort auswandern. Doch Ben will in Lüneburg bleiben. Die Fronten verhärten sich und Tina stellt Ben die Frage, ob er sie eigentlich noch liebt. Leyla hofft, bei Marvin in der WG wohnen zu können, solange ihre Familie in Istanbul ist. Marvin stimmt zu, stellt aber direkt klar, dass nicht mehr als Freundschaft zwischen ihnen ist. Als Marvin Leylas verletzte Schulter eincremt, liegt plötzlich doch ein Kuss in der Luft. Ceyda schwebt nach ihrem Date mit Björn auf Wolke Sieben. Dilay dagegen steckt im Gefühlschaos – sie hat gehört, dass Simon zurück nach Lüneburg kommt. Dilay hadert, ob sie zur Beerdigung fahren oder Simon sehen soll.Werner gesteht Valentina, dass er Helene seit ihrem Weggang sehr vermisst. Obwohl sie eigentlich zurück nach Brüssel reisen will, schlägt Valentina ihrem Opa vor, noch ein wenig länger zu bleiben. Doch als Werner hört, wie sehr seine Enkelin ihren Otto vermisst, macht er deutlich, dass er auch allein klarkommen wird. Doch bevor Valentina abreist, darf ein bestimmtes Ritual mit ihrem Opa nicht fehlen.Sarah ist enttäuscht, dass Naveen und Tina ihr nichts von ihrer Affäre erzählt haben. Kann sie trotzdem Verständnis für die beiden aufbringen? Naveen und Tina erklären Sarah, warum es nötig war, ihre Affäre auch vor ihr geheim zu halten. Durch übertriebene Freundlichkeit versucht Rosi Alessandro Capasso davon abzuhalten, schlecht über Lansing zu posten.Easy und Charlotte freuen sich, nach so vielen Jahren endlich wieder vereint zu sein und finden schnell zu ihrer alten Verbundenheit zurück. Das gefällt nicht allen... Stella steht vor dem Nichts, als sie ihren Job als Juristin endgültig aufgibt. Sie muss sich fragen, was sie jetzt beruflich machen will. Britta will vor Theo nicht wieder als Chaos-Britta dastehen. Deshalb verheimlicht sie ihren Fehler, bis sie ihn wieder gut gemacht hat...Kilian hält hoffnungsvoll an der Pharmafirma fest. Doch wie denkt Simone, mittlerweile mit ihrer Familie versöhnt, über die Partnerschaft? Leyla braucht Gewissheit, wie Simone wirklich über sie denkt. Die Antwort darauf entfesselt ungeahnte Kräfte in ihr. Als Imani erkennt, dass ihre Fantasie mit ihr durchgegangen ist, besinnt sie sich auf ihr Ziel: Das Geschehene so schnell wie möglich vergessen.Zwischen Flo und Jonas herrscht Funkstille. Wenn sie sich sehen, zeigt Jonas deutlich, wie verletzt er immer noch ist. Flo bedauert ihren Streit und sucht nach einer Möglichkeit, sich mit Jonas wieder zu versöhnen... Auch Paul ist nach Carlos' Angriff auf 180. Zumal er davon ausgehen muss, dass Alicia jetzt von seinen Gefühlen für sie erfährt. Das kann er gar nicht gebrauchen.Endlich gelingt es Isa, sich gegen ihren Vater durchzusetzen und ihren Posten in der Praxis zu sichern. Der Grund für den Sieg macht ihr allerdings zu schaffen: Durch einen von ihr aufgedeckten Behandlungsfehler wird klar, dass Georg seinen Zenit als Arzt überschritten hat und abtreten muss. Als Lukas die betrübte Isa auf andere Gedanken bringen will, fliegen plötzlich Funken. Währenddessen hilft Leo ihrer Freundin Feli aus der Patsche und enthüllt so ein besonderes Talent.Max bleibt hart gegenüber Ariana. Er sieht keine Chance auf Versöhnung, nachdem sie ihn hintergangen und Geld aus der Clubkasse genommen hat. Doch als Ariana ihn mit seinen zurückgekauften Lieblingsspielen überrascht, ist Max gerührt. Als sie ihn dann auch noch überraschend küsst, kann Max nicht mehr anders: Er deckt ihren Diebstahl sogar vor seiner Mutter. Nach wie vor ist Max jedoch unsicher, was Arianas Gefühle für ihn angeht. Sie hält ihn weiter hin. Svenja befürchtet unterdessen, dass ihre Tochter Emma die Diebin im Stripclub gewesen sein könnte.Milla kann sich nicht damit abfinden, dass Sascha dank Chiaras falschem Alibi davonkommen soll. Ihre letzte Chance ist, noch einmal an Chiaras Vernunft zu appellieren, doch an ihr beißt sie sich verzweifelt die Zähne aus. Abgekämpft schlägt sie im Matrix auf und als Sascha sie mit seiner selbstgefälligen Art provoziert, verliert sie die Nerven. Piet muss dazwischen gehen, woraufhin sie ihm aufgewühlt die Situation erklärt. Sie kann nicht weiter mit dem Peiniger ihrer Tochter zusammenarbeiten. Konsequent ist sie bereit, ihren Job im Matrix aufzugeben und vermutet, dass Piet sie nicht aufhält. Doch überraschend schmeißt Piet Sascha raus und macht unmissverständlich klar, dass er Chiara aus seinen Lügen raushalten soll. Für Milla eine Genugtuung. Doch das reicht ihr nicht: Sie will weiter dafür kämpfen, dass Sascha seine gerechte Strafe bekommt!