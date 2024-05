Rundschau

«Doctor Who» geht bei Disney+ weiter, Das Erste entführt uns in eine jüdische Geschichte und bei Sky/Wow ist «Tattooist of Auschwitz» gestartet.

«Doctor Who» (ab 11. Mai bei Disney+)

«Die Zweiflers» (seit 3. Mai in der ARD Mediathek)

«The Tattooist of Auschwitz» (seit 8. Mai bei Sky/WOW)

«Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt» (seit 3. Mai bei Mubi)

«Willi Nelsen & Family» (seit Dezember 2023 bei Paramount+)

Diese Staffel von „Doctor Who“ begleitet den Doctor und Ruby Sunday bei unendlichen Abenteuern in der TARDIS durch Zeit und Raum. Von dem Regency-Zeitalter in England bis hin zu von Kriegen gebeutelten zukünftigen Welten setzt sich das Duo für die Kräfte des Guten ein und trifft dabei auf unglaubliche Freunde und gefährliche Feinde.Egal in welcher Kultur – Familie kann unglaublich herausfordernd sein. Das erleben auch die Zweiflers. Die jüdische Familie aus Frankfurt am Main steht vor einer lebensverändernden Entscheidung: Familienoberhaupt Symcha Zweifler (Mike Burstyn, gefeierter Darsteller des jiddischen Theaters am Broadway) will das Delikatessen-Imperium der Familie verkaufen. Doch der Verkauf bringt die Vergangenheit zurück, als unerwartet die wilden Anfänge von Symcha Zweifler im Frankfurter Rotlichtviertel direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufleben.«The Tattooist of Auschwitz» ist die Geschichte des slowakischen, jüdischen Mannes Lali (Jonah Hauer-King), der 1942 nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurde, dem Konzentrationslager, in dem über eine Million Juden während des Holocausts ermordet wurden. Kurz nach seiner Ankunft wird er zu einem der Tätowierer ernannt, der die Aufgabe hat, den Mitgefangenen Identifikationsnummern auf den Arm zu stechen. Dabei lernt er eines Tages Gita (Anna Próchniak) kennen und es entsteht eine Liebe, die dem Schrecken um sie herum zu trotzen versucht. Und so beginnt eine mutige und unvergessliche Geschichte. Unter ständiger Bewachung durch den unberechenbaren Nazi-SS-Offizier Stefan Baretzki (Jonas Nay) sind Lali und Gita fest entschlossen, sich gegenseitig am Leben zu erhalten.Radu Judes Film ist ein wahnsinnig unterhaltsamer und düster-komischer Ritt durch die vulgären Unannehmlichkeiten des modernen Lebens und ein absoluter Festival-Liebling.Die vierteilige Dokureihe zeigt die beispiellose Karriere von Willie Nelson, einem der besten Singer-Songwriter und Gitarristen aller Zeiten.