«Faking Bad» startet Ende Juni in der Mediathek

Die ersten zwei Folgen sind vorab zu sehen, die lineare Ausstrahlung im Ersten erfolgt im Juli.

Die sechsteilige Comedy-Panelshowwird ab Juli 2024 am späten Donnerstagabend im Ersten ausgestrahlt. Die ersten beiden Folgen sind bereits ab dem 27. Juni 2024 auf Abruf verfügbar. Die Sendung präsentiert sich als eine Art Ratespiel, bei dem es nicht nur um extrem bizarre Fragen, sondern vor allem darum geht, sich noch verrücktere Antworten auszudenken. In jeder Sendung begrüßt Moderator Oliver Kalkofe vier hochkarätige Gäste, die sich gegenseitig reinlegen möchten.Es handelt sich um die Crème de la Crème der komischen Fernsehunterhaltung, darunter Torsten Sträter, Oliver Welke, Katrin Bauerfeind, Michael Mittermeier, Laura Larsson, Olaf Schubert, Laura Karasek, Peter Rütten, Simon Pearce und Michael Kessler. Es stellt sich die Frage, wer es schafft, die anderen hinters Licht zu führen. Außerdem geht es um Mut, einen Mitspieler zu enttarnen, und darum, wer schließlich die korrekte Lösung findet.„Endlich lernen wir, wie Fake-News hergestellt werden und warum bekloppte falsche Wahrheiten so häufig für uns leichter zu glauben sind als die absurde wirkliche Wahrheit. Aber ich hätte selbst nicht gedacht, dass kreatives Lügen im Quiz-Impro-Comedy-Battle-Mix auch noch derart viel Spaß machen kann!“, so Oliver Kalkofe.