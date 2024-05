Jerry Seinfeld ist «Unfrostet»

International

Der neue Spielfilm holt 7,1 Millionen Abrufe. «Baby Reindeer» läuft weiterhin gut.

, die fesselnde wahre Geschichte über die Erfahrungen des Schöpfers Richard Gadd mit einem Stalker, war in dieser Woche der meistgesehene Titel und stand mit 18,6 Millionen Zuschauern die dritte Woche in Folge an der Spitze der englischen TV-Liste. Die Begeisterung für die Erfolgsserie wächst weiter, und Stephen King nannte sie „eines der besten Dinge, die ich je gesehen habe“. Ebenfalls eine erfolgreiche Woche hatte(Indien), das Historiendrama von BAFTA-Gewinner Sanjay Leela Bhansali, das das Leben, die Liebe und die Tragödien der Kurtisanen der 1920er Jahre nachzeichnet und mit 4,5 Millionen Aufrufen den zweiten Platz der nicht-englischen TV-Liste belegte. Die Serie ist unsere bisher größte indische Serienpremiere mit 4,5 Millionen Zuschauern weltweit und rangiert in 43 Ländern unter den Top 10.Zwei Live-Specials vom „Netflix is a Joke“-Fest brachten das Publikum überall zum Lachen und erschienen auf der englischen TV-Liste.hatte die Zuschauer im ganzen Land (und darüber hinaus) auf seiner Seite und belegte den vierten Platz (4,0 Millionen Aufrufe), währendden sechsten Platz belegte (2,0 Millionen Aufrufe).Jerry Seinfelds urkomische Darstellung der Entstehung des Pop-Tarts,, erreicht vielleicht nicht die historische Genauigkeit von Ken Burns, ist aber dennoch real - und spektakulär. Der Film, in dem das Who's Who der Komödie mitspielt, darunter Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer, Hugh Grant und viele mehr, landete mit 7,1 Millionen Aufrufen auf Platz 1 der englischen Filmliste. Diese Woche feierte auchsein Debüt. Die neue limitierte Serie von David E. Kelley mit Jeff Daniels und Diane Lane in den Hauptrollen landete mit 6,3 Millionen Aufrufen auf dem zweiten Platz der englischen TV-Liste.Die von wahren Verbrechen inspirierte Serie(Spanien) belegte mit 11,9 Millionen Zuschauern die zweite Woche in Folge den ersten Platz auf der nicht-englischen TV-Liste. Zwei limitierte Serien feierten ebenfalls ihr Debüt auf der Liste: die Komödie(Frankreich) auf Platz sieben (1,4 Millionen Aufrufe) und die romantische Komödie(Südkorea) auf Platz acht (1,2 Millionen Aufrufe).