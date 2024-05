«Der Platzwart»: DMAX startet «Camping-Clan»-Ableger im Juni

TV-News

Der WBD-Sender zeigt die sechs Folgen immer samstags zur besten Sendezeit.

DMAX hat einen Ausstrahlungstermin für seine neue Eigenproduktiongefunden, die aus dem Universum von «Der Camping-Clan» stammt. «Der Platzwart» hört auf den Namen Tobias und wagt ab dem 15. Juni einen abenteuerlichen Neuanfang in Spanien. DMAX zeigt die sechs Folgen immer samstags um 20:15 Uhr.Den 40-jährigen Tobias zieht aus Brandenburg an die Costa Cálida, wo er unter der Sonne Spaniens an seinem Traum vom Glück arbeitet. Allerdings spricht er kaum spanisch, was ihn aber nicht von der Erschaffung eines echten Sehnsuchtsortes abhält. Doch der Weg dahin ist lang und beschwerlich, denn statt launigem Kontakt mit lustigen Campern aus aller Welt füllen zunächst einmal nur Hausmeisterjobs, wie das Geschraube an zu alten Leitungen und die botanische Pflege der Anlage seinen Tagesplan. Aber der gelernte Karosserie- und Fahrzeugbauer lässt sich nicht entmutigen. Das kleine Camping-Fleckchen ist schon jetzt der Traumplatz des NeuspaniersProduziert wird «Der Platzwart – Camping unter Palmen» im Auftrag von Warner Bros. Discovery Deutschland unter der Leitung von Producer Johanna Thiele von der Story House.