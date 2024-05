ESPN kommt zu Disney+

US-Fernsehen

Außerdem soll der Missbrauch von Passwörtern bekämpft werden.

Disney-Chef Bob Iger hat in einem Gespräch mit Journalisten und Investoren einige Änderungen beim Streaming-Dienst angekündigt. Bis Ende des Jahres, so „Variety“, werde in den USA eine ESPN-Kachel zu Disney+ hinzugefügt, die eine „bescheidene Menge“ an Live-Spielen und anderen Sportangeboten für Disney+-Abonnenten bringen soll.Vor dem Start eines eigenen ESPN+-Angebots in den USA sollen so die Zuschauer auf das Angebot aufmerksam gemacht werden. Bisher bietet der bestehende ESPN+-Dienst nur Live-Spiele an. Mit der Verbindung von Disney+ und Hulu habe man gute Erfahrungen gemacht, so der Konzernchef.Iger kündigte außerdem an, dass Disney ab Juni in einigen Märkten gegen Streaming-Nutzer vorgehen werde, die ihre Passwörter „missbräuchlich“ weitergeben. Es ist noch unklar, ob der Dienst so streng wie Netflix vorgehen will. Immerhin können bei Disney+ bis zu zehn Familienmitglieder angemeldet werden.