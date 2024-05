Bob Iger will weniger Marvel-Inhalte

Kino-News

In den nächsten Jahren sollen nicht mehr als drei Spielfilme pro Jahr in die Kinos kommen. Auch die Zahl der Serien soll reduziert werden.

Disney-Chef Bob Iger hat laut „Variety“ erklärt, dass das Marvel Cinematic Universe schrumpfen soll. In einer Telefonkonferenz mit Analysten sagte der Firmenchef, dass der Output reduziert werden müsse. Dadurch solle die Qualität der Filme verbessert werden. Zuletzt hatten sich viele Experten beschwert, dass beispielsweise der Spielfilm «The Marvels» nicht gut aussehe.„Wir werden das Volumen langsam reduzieren und wahrscheinlich auf zwei Fernsehserien pro Jahr gehen, statt wie bisher auf vier, und unsere Filmproduktion von vielleicht vier pro Jahr auf zwei oder maximal drei reduzieren“, sagte der Disney-Chef bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen des Unternehmens am Dienstag. „Und wir arbeiten hart daran, diesen Weg zu gehen.“Bislang hatte Marvel vier Filme pro Jahr veröffentlicht, die Marke von drei Filmen aber nie überschritten. Tatsächlich waren im Jahr 2021 aber vier Marvel-Serien veröffentlicht worden. Damals kamen «WandaVision», «The Falcon and the Winter Soldier», «Loki» und «Hawkeye» durch die Pandemie auf den Disney-Streamingdienst. In diesem Jahr sind auch vier Marvel-Serien geplant.