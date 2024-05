Neues CBS-Programm: «Big Brother» kommt wieder

US-Fernsehen

Im Juli kommt die Free-TV-Premiere von «Tulsa King», am Mittwoch testet man «The Real CSI: Miami».

CBS hat die Premierentermine für sein Sommerprogramm bekannt gegeben. Das Sommerprogramm startet mit dem Network-Debüt vonam Sonntag, 14. Juli, um 20.00 Uhr, gefolgt von der Premiere der 26. Staffel von. Die weiteren Folgen laufen mittwochs und donnerstags. Die neue True-Crime-Seriestartet am Mittwoch, 26. Juni, undfeiert am Mittwoch, 7. August, Premiere.Die erfolgreiche Paramount+-Originalserie «Tulsa King» folgt dem New Yorker Mafia-Capo Dwight „The General“ Manfredi (Sylvester Stallone), kurz nachdem er nach 25 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und von seinem Boss kurzerhand ins Exil geschickt wurde, um sich in Tulsa, Okla, niederzulassen. Dwight erkennt, dass seine Mafia-Familie möglicherweise nicht sein Bestes im Sinn hat, und baut langsam eine „Crew“ aus einer Gruppe ungewöhnlicher Charaktere auf, die ihm dabei helfen, ein neues kriminelles Imperium an einem Ort aufzubauen, der für ihn genauso gut ein anderer Planet sein könnte. Eine zweite Staffel kommt bald zu Paramount+.Jerry Bruckheimer, Anthony Zuiker und die Köpfe hinter der CSI-Fernsehserie bringen den Zuschauern mit «The Real CSI: Miami» eine neue Serie über wahre Verbrechen. Jede Folge zeigt fesselnde Kriminalfälle aus dem wahren Leben und die modernste forensische Wissenschaft, die zu deren Lösung eingesetzt wird. Die neue True-Crime-Show zeigt, dass im Mittelpunkt jeder Geschichte ein Opfer und eine Familie stehen, die Gerechtigkeit sucht. Die Serie wird von JBTV und Magical Elves produziert.Zu den kommenden Sommer-Specials gehören «Greatest @Home Videos: Fathers Day», die am 14. Juni ausgestrahlt wird, sowie die bereits angekündigten 51st Annual Daytime Emmy Awards, die am 7. Juni laufen, und The 77th Annual Tony Awards, die am 16. Juni gesendet werden.