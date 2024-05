Zeit für «The Club»

TV-News

Janne Desmet spielt die Hauptrolle in der belgischen Dramedy-Serie.

Ab Dienstag, den 18. Juni 2024, werden um 23.15 Uhr alle acht Folgen vonbei ZDFneo ausgestrahlt. Ab 10.00 Uhr des nächsten Tages ist das belgische Format auch in der ZDFmediathek verfügbar. Leander Verdievel, Sara Theunynck, Zita Theunynck, Hilde Pallen, Astrid Van Keulen schrieben die Geschichten.Drei sehr unterschiedliche Paare lernen sich im Wartezimmer einer Kinderwunschklinik kennen. Die Enddreißiger Bert und Kirstie träumen von einer großen Familie. Das lesbische Paar Ellen und Zwo will seinen Traum vom gemeinsamen Kind mit einem Samenspender realisieren. Charlie und Ziggy sind Anfang Zwanzig und frisch verliebt. Durch einen Zufallsbefund erfährt Charlie, dass sie zu den etwa ein Prozent der Frauen gehört, die verfrüht in die Wechseljahre kommen. Wenn sie in ihrem Leben Mutter werden will, dann jetzt oder nie.Trotz ihrer völlig unterschiedlichen Hintergründe verstehen sich die drei Paare, und es entsteht der Club, dem keiner von ihnen jemals angehören wollte. Sie geben sich gegenseitig Kraft für die belastenden Behandlungen und immer wieder Hoffnung, wenn sich ihr Traum vom Kind trotz aller Möglichkeiten der modernen Reproduktionsmedizin einfach nicht erfüllen will. Schon bald beherrscht der Kinderwunsch ihr ganzes Leben und wird sie alle für immer verändern.