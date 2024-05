Deutschlandstart: Syfy zeigt zweite «Reginald the Vampire»-Staffel im Juni

TV-News

In den USA erscheint die Fantasy-Serie in den kommenden Tagen.

Der Pay-TV-Sender Syfy hat einen Tag vor dem US-Start der zweitenden Deutschlandstart der Fantays-Dramedy angekündigt. Syfy zeigt die achtteilige Runde ab dem 6. Juni 2024 um 21:55 Uhr mit einer Folge wöchentlich. Immer donnerstags erscheint eine neue Episode. Alle Folgen sind nach Ausstrahlung auch auf Abruf verfügbar.In der zweiten Staffel hat Reginald Andres sein Leben endlich in den Griff bekommen, als er in einen Vampir verwandelt wurde. Trotz seines unkonventionellen Aussehens für einen Vampir hat Reginald seinen Platz in einer ungewöhnlichen Freundesgruppe gefunden. Diese Truppe umfasst auch den lässigen ehemaligen Vampirhäuptling, der sich überraschend als Verbündeter erwiesen hat, sowie seine Arbeitskollegin und Exfreundin.«Reginald the Vampire» ist inspiriert von den „Fat Vampire“-Romanen von Johnny B. Truant. In der titelgebenden Hauptrolle der «What We Do in the Shadows»-ähnliche Komödie spielt der MCU-Veteran Jacob Batalon («Spider-Man: No Way Home»). Hinte der Serie stehen die Produktionsfirmen Cineflix Rights, Modern Story Company und Great Pacific Media. Serienschöpfer ist Harley Peyton.