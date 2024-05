Martin Rütter kümmert sich um «Rabauken auf 4 Pfoten»

TV-News

Der Hundeprofi hat ein neues Tierformat bei RTL untergebracht, das Anfang Juni zweimal getestet wird.

RTL hat ein neues Hundeformat angekündigt, das an den ersten beiden Juni-Sonntagen (2. &9. Juni) jeweils um 15:45 Uhr getestet wird. Nicht fehlen darf dabei der Hundeprofi vom Dienst, Martin Rütter, der die Doku-Soap mit dem Titelkommentiert. In den beiden Sendungen geben sechs Familien mit heranwachsenden Vierbeinern Einblick in ihren Alltag mit den Hunden, die sich aus süßen Welpen zu „Teenagern“ entwickeln.Rütter kommentiert das bunte Treiben nicht nur, er gibt auch persönliche Hilfestellungen vor Ort. Außerdem erhalten die Familien Unterstützung von Expertin Melle Hofmann und Hundetrainerin Larissa Müller, die ebenfalls die Hundebesitzer besuchen.«Rabauken auf 4 Pfoten – mit Martin Rütter» ist eine Produktion von Mina TV. Inhaltlich verantwortlich seitens RTL sind Simone Brockmann (Head of Producers), Daniela Rückwart (Producerin) und Vivienne Schott, unter der Leitung von Unterhaltungschef Markus Küttner.