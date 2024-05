EM 2024: MagentaTV setzt auf Late-Show, RTL räumt den Nachmittag großflächig frei

TV-News

RTL und MagentaTV präsentierten am Dienstag ihre gemeinsames Sendekonzept zur Fußball-Europameisterschaft. RTL zeigt zwölf Spiele im Free-TV, die vor allem am Nachmittag gespielt werden.

Der Free-TV-Sender RTL und der Bezahldienst der Deutschen Telekom, MagentaTV, kooperieren zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland in großem Stil und haben am Dienstag ihr Sendekonzept für das Heim-Turnier präsentiert. Die beiden Unternehmen setzen auf ein übergreifendes Team aus Moderatoren, Kommentatoren und Experten sowohl für die Übertragungen auf MagentaTV als auch für RTL. Dazu zählen Laura Wontorra, Johannes B. Kerner, Lothar Matthäus, Michael Ballack, Steffen Freund, Wolff Fuss, Marco Hagemann, Owen Hargreaves, Jan Henkel, Patrick Ittrich, Florian König, Tabea Kemme, Anna Kraft, Anna Sara Lange, Shkodran Mustafi, Laura Papendick, Thomas Wagner und Jana Wosnitza.Der Kölner Sender stellt in Köln Deutz das Studio, das als eines der modernsten Studios Europas angepriesen wurde. Dieser „Sendestern“ wird für den Turnierzeitraum die Heimat von MagentaTV und RTL sein. Von hier aus werden die Moderatoren wie Laura Wontorra und Johannes B. Kerner auf MagentaTV bei allen 51 Spielen in die Stadien, die Spielstädte, das Quartier der Nationalmannschaft und die Fanzonen der UEFA schalten. Die Produktion der Sendungen übernimmt RTL gemeinsam mit thinXpool TV, das zuvor unter anderem die Turniere 2021 und 2022 auf MagentaTV im TV realisiert hat.RTL überträgt derweil insgesamt zwölf Partien im frei empfangbaren Fernsehen, sodass 46 Spiel via ARD, ZDF und RTL im Free-TV laufen. RTL hat über die Telekom derweil vor allem die Rechte an zahlreichen Nachmittagsspielen erhalten, darunter am 16. Juni das 15-Uhr-Spiel zwischen Polen und der Niederlande. RTL geht an jenem Samstag bereits 90 Minuten vor Anpfiff auf Sendung. Am ersten Spieltag zeigt man zudem Rumänien gegen Ukraine (16. Juni, 15 Uhr) und Türkei gegen Georgien (18. Juni, 18 Uhr). Am zweiten Spieltag sind die Spiele Kroatien gegen Albanien (19. Juni, 15 Uhr), Slowakei gegen Ukraine (21. Juni, 15 Uhr) und Georgien gegen Tschechien (22. Juni, 15 Uhr) gesetzt. Die sechs weiteren Partien, vier davon in der dritten Gruppenphase sowie je ein gemeinsames Achtel- und Viertelfinale, stehen erst nach Abschluss der vorherigen Spiele fest. Wolff Fuss und Marco Hagemann werden die gemeinsamen Partien kommentieren. Auch der anschließende Nachlauf und die Spielanalyse werden gemeinsam gestaltet. In den Halbzeitpausen werden auf MagentaTV und bei RTL aufgrund abweichender Werbezeiten unterschiedliche Programme zu sehen sein.Teil des Rechtepakets ist auch ein umfangreiches Highlight-Paket, das RTL+ jeweils 15 Minuten Spielschluss die Zusammenfassungen aller 51 Partien zusichert. Die Social-Media-Kanäle von RTL Sport sollen zudem zur „digitalen Heimat für alle Fußballfans mit Witz, Charme und Kreativität“ werden. Als besonderes Highlight produziert bekanntlich Stefan Raab mit seiner neuen Produktionsfirma Raab Entertainment eine tägliche Primetime-Show, die jeweils von 20:15 Uhr bis zu den Abendspielen um 21:00 Uhr täglich zu sehen ist. Moderiert wirdvon zwei Teams, die im Wechsel agieren. Moderator Elton wird gemeinsam mit Stefan Kuntz agieren, während Moderator Jan Köppen mit Stefan Effenberg zu sehen sein wird. Garniert werden die unterhaltsamen aufbereiteten und pointiert analysierten Höhepunkte mit Experten aus der Welt des Fußballs. Zum Tagesabschluss fasst das täglichedie Ereignisse des Tages kompakt zusammen.Auch MagentaTV hat einen besonderen Programmpunkt, der über die reine Spielberichterstattung hinausgeht, angekündigt. Nach dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland am Freitag, 14. Juni, präsentieren Schauspieler Fahri Yardim sowie Ex-Nationalspieler Jonas Hector ab 23:30 Uhr die erste von insgesamt zehn Ausgaben der Late-Show. Die jeweils halbstündigen Folgen werden im Anschluss auch auf Abruf bei MagentaTV+ zur Verfügung stehen. TV-Chef der Telekom, Arnim Butzen, spricht deshalb von einem „inhaltlichen Ausrufezeichen bei MagentaTV“ und bezeichnete Yardim und Hector als „perfekte Besetzung“ für die Show, „denn sie verfügen über Fußball-Kompetenz und sind jeder für sich überaus unterhaltsam. Wir freuen uns sehr darauf, unseren Kunden am Ende anstrengender Spieltage diese entspannte Mischung aus lustigen Fußball-Anekdoten, überraschenden Gästen und Highlights des Tages zu servieren.“„Die Vorfreude auf unsere Heim-Euro steigt! Zum ersten Mal werden mit RTL und MagentaTV zwei Partner gemeinsam übertragen, mit titelreifen Produktionen aus unserem gemeinsamen Studio-Sendestern bei RTL, mitten im Herzen der EM Host City Köln. Für unser außergewöhnliches Spitzenteam haben wir dafür eine On-Air-Nationalmannschaft nominiert, die sich aus den besten Fußballexperten des Landes zusammensetzt“, erklärt Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland.Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+ sowie designierte CCO RTL Deutschland, freut sich ebenfalls auf die EM: „Die Fußballwelt steht Kopf und wir sind mit voller Leidenschaft dabei! Zwölf Live-Spiele im Free-TV sowie alle Tore aus allen Spielen, direkt nach Abpfiff auf unseren Sendern und Plattformen das gibt es nur bei RTL und auf RTL+! Wir räumen für das sportliche Großereignis des Jahres auch unsere Primetime im Free-TV großflächig frei. In unserem EM-Studio bringen Elton und Jan Köppen Kompetenz, Unterhaltung und Fannähe zusammen, präsentieren alle Highlights des Spieltags und feiern das größte Tippspiel Deutschlands ab – die vierte Anstoßzeit gibt es täglich um 20:15 Uhr bei RTL.“