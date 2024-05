Michelle Yeoh unterschreibt für «Blade Runner»

US-Fernsehen

Amazon dreht eine Fortsetzung der Serie. Yeoh soll Olwen spielen.

Der Streamingdienst Amazon hat die Seriebestellt. Die Serie ist eine Fortsetzung der Spielfilmeund. Prime Video hat sich nicht zu Details der Serie geäußert. Nach Informationen von „Variety“ soll aber Michelle Yeoh für die Hauptrolle unterschrieben haben, die Olwen heißt und kurz vor dem Ende ihres Lebens steht.Im November 2021 enthüllte Ridley Scott erstmals, dass «Blade Runner 2099» in Arbeit sei, und im Februar 2022 gab Amazon bekannt, dass es sich dort in Entwicklung befinde. Als Showrunnerin und ausführende Produzentin fungiert Silka Luisa. Scott wird zusammen mit David W. Zucker und Clayton Krueger von Scott Free Productions die Produktion übernehmen. Ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren Andrew Kosove und Broderick Johnson, Mitbegründer von Alcon Entertainment, sowie Ben Roberts, Präsident der Fernsehabteilung von Alcon.Weitere ausführende Produzenten sind Tom Spezialy, Richard Sharkey, Michael Green, Cynthia Yorkin, Frank Giustra und Isa Dick Hackett. Regie und Produktion der ersten beiden Folgen übernimmt Jonathan van Tulleken. Steven Johnson ist einer der Executive Producer. Die Produktionsgesellschaft in Prag ist Film United.