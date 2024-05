Sport1 trennt sich von Volleyball-Rechten im Pay-TV

TV-News

Im Free-TV überträgt Sport1 auch in den kommenden beiden Spielzeiten Partien der Volleyball Bundesliga der Frauen. Dyn Media hat derweil seinen Pay-TV-Vertrag verlängert.

Vor sechs Jahren hatte der Sportsender Sport1 sich die Übertragungsrechte der Volleyball Bundesliga der Frauen gesichert. Die Rechte sahen die Übertragung sowohl im Free- als auch im Pay-TV vor und galt noch bis einschließlich der Saison 2025/26. Im Bezahlbereich hat sich die Ismaninger TV-Station nun aber von den Übertragungsrechten getrennt. Sport1 hat mit der Volleyball Bundesliga GmbH (VBL) eine Ergänzungsvereinbarung geschlossen und die Pay-TV-Rechte an die VBL zurückgegeben. Im Free-TV wird man in den kommenden beiden Spielzeiten weiterhin mindestens 30 Spiele pro Saison live zeigen.Bislang waren die Spiele der 1. Bundesliga Frauen, der 2. Bundesliga Frauen Pro, der 2. Bundesliga Frauen Nord und Süd sowie die Begegnungen des DVV-Pokals auf der Multisport-Streaming-Plattform Sport1 Extra zu sehen. Die Spiele der 1. Bundesliga Frauen wurden zudem co-exklusiv von der Dyn Media GmbH verwertet, die wiederum ihre Rechtevertrag mit der VBL vorzeitig um zwei weitere Jahre bis einschließlich der Saison 2027/28 verlängert hat.„Wir danken Daniel Sattler und der gesamten Volleyball Bundesliga für die partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Durch das gemeinsame Projekt ‚Sport1 Extra‘ haben wir die Volleyball-Ligen in den letzten Jahren auf ein neues Level gehoben. Daher freuen wir uns, die Frauen-Bundesliga weiter im Free-TV zu begleiten und sind zuversichtlich, dass wir als VBL-Partner mit Dyn an die Erfolgsserie anknüpfen können“, erklärte Annika Rody, Director Media Rights der Sport1 GmbH, die damit die Einstellung der Multisport-Streaming-Plattform Sport1 Extra Ende Mai bestätigte. Künftig werde die Mediathek auf Sport1.de als zentrale Bewegtbild-Destination im Web und in der App dienen.Daniel Sattler, Geschäftsführer der Volleyball Bundesliga GmbH, sagt über die Ergänzungsvereinbarung: „Auch zukünftig wird Sport1 mit dem wöchentlichen Sendefenster für die Frauen-Bundesliga im Free-TV ein zentraler Partner unserer Medienstrategie sein. Die Playoff-Finalserie hat eindrücklich unter Beweis gestellt, wie attraktiv, erlebbar und medial unsere Sportart ist. Wir sind Sport1 daher sehr dankbar für die Fortsetzung der Zusammenarbeit. Gleichzeitig bietet sich uns durch die Rückgabe der Pay-Verwertungsrechte die Chance, die mediale Verwertung alle Ligen neu aufzustellen und dem Volleyballfan die Männer- und Frauenligen zukünftig auf einer Plattform anzubieten.“