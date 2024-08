Dicke Luft bei «Unter Uns»

Soap-Check

Bei Easy und Charlotte gibt es weiterhin Probleme, weil er sie verstoßen hat.

«Rote Rosen» (Di – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Di – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Di – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Di – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Di – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Landarztpraxis» (Di – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Di – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Di – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Leyla will ihren Traum von Olympia trotz Schulterverletzung nicht aufgeben und spielt es herunter. Klaas besorgt ihr einen Termin beim Spezialisten, der ihr schließlich die Augen öffnet: Die Schulter muss operiert werden. Und sie wird danach ihre Sportkarriere beenden müssen. Leyla ist am Boden zerstört. Hendrik spricht Britta auf die Schwangerschaft an und sofort ist klar: Joe hat den Anruf mit einer KI manipuliert - Britta ist nicht schwanger. Unterdessen verschafft Sam sich mit der KI einen schulfreien Morgen. Franka und Julius fordern Valerie auf, die geklauten Goldbarren zurückzugeben. Aber Valerie denkt gar nicht daran. Sie entzieht sich jeder Diskussion, indem sie Merles Abschiedsessen absagt und sich stattdessen mit Klaas trifft.Vera flieht aus dem intimen Moment mit Gregor. Hat sie sich ohne Bamberger wirklich nur nach etwas Nähe gesehnt oder steckt mehr dahinter? Gregor weiß nicht, wie er mit Veras langer Umarmung umgehen soll. Katharina kommt frühzeitig von ihrem Besuch zurück, möchte dies aber im Dorf noch etwas geheim halten. Tina und Naveen haben sich ihre Liebe gestanden und wollen ihrer Beziehung eine echte Chance geben.Benedikt ist sauer, als Ringo die Zusammenarbeit mit Patrizia nicht beendet, und bittet seinen Sohn, die Sache fallenzulassen. Ringos Entscheidung ist jedoch eine andere... Easy bereut es, Charlotte wegen des versuchten Diebstahls verstoßen zu haben. Was ist mit Charlotte in den letzten Jahren nur passiert? Tobias wimmelt einen halbseidenen Mandanten erfolgreich ab und ahnt nicht, dass dieser kurz darauf Vivien aus der Klemme hilft.Als Kilian und Jenny ihren Streit um das Patent auf Kosten von Imani führen, zieht diese entschlossen die Notbremse. Charlie ist bemüht, Deniz' Trainingsplan zu folgen und sich im Steinkamp-Kader einzuordnen. Das harte Training ist dabei nicht ihr Problem. Lucie will Richard nicht nochmal enttäuschen und tüftelt einen Plan aus. Wird Richard sich darauf einlassen?Carlos überlegt, wie er Geld sparen kann und handelt sich dabei weitere Probleme ein.Katrin und Emily stecken ihre ganze Energie in die Agenturarbeit. Neben der Frage nach neuem Personal meldet sich ein Sponsor für den FFR, den es zu gewinnen gilt. Da aber passiert Katrin ein blödes Missgeschick.Isa geht Lukas nach ihrem Beinahe-Liebesgeständnis peinlich berührt aus dem Weg. Auch Lukas ist die Situation unangenehm, weshalb er schon anfängt, seinen Auszug aus der WG zu planen. Nach einer weiteren, bitteren Konfrontation mit ihrem Vater beschließt Isa, dass sie dringend Ordnung in ihr Gefühlsleben bringen muss. Als sie Lukas deshalb klarmachen will, dass sie in ihm nicht mehr als einen guten Freund sieht, versteht der sie jedoch falsch ...Max hat wegen der Streitigkeiten zwischen Emma und Svenja ein schlechtes Gewissen. Er vergisst aber alles um sich herum, als Ariana ihn zum Frühstück einlädt und es dabei zu einem Kuss zwischen den beiden kommt. Doch schon wenig später verschwindet Ariana wie aus heiterem Himmel. Max befürchtet, dass er etwas falsch gemacht hat. In Wahrheit sieht die Sache aber ganz anders aus: Ariana trennt sich gerade von Can. Anschließend taucht sie wieder bei Max auf und überrascht ihn mit einer Liebeserklärung. Auf sein erstes Mal muss Max allerdings weiterhin verzichten, weil Mario die Party versehentlich crasht. Trotzdem schwebt Max auf Wolke sieben. Doch plötzlich taucht Arianas Ex-Freund auf und klärt ihn über ihr „wahres Ich“ auf. Max ist verunsichert.Chiara ist überfordert. Sie kann es einfach nicht glauben, dass Sascha vor Amelie seine Tat gestanden haben soll. So dauert es nicht lange, bis zwischen den einstigen Freundinnen ein heftiger Streit entbrennt. In dem Augenblick ist es wieder Sascha, der Chiara aus der Schusslinie zieht und sich schützend vor seine Freundin stellt. Er bringt sie in seine Wohnung und bietet ihr sogar überraschend an, bei ihm einzuziehen. Doch Chiara ist von diesem Angebot völlig überrumpelt und weiß nicht, wie sie reagieren soll…