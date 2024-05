ARD zeigt Doku-Serie über Angela Merkel

TV-News

Tim Evers hat eine mehrteilige Reihe geschaffen, die zum 70. Geburtstag der Altkanzlerin erscheint.

Am 8. Juli 2024 wird in der ARD Mediathek eine Dokumentationsreihe von Tim Evers veröffentlicht, die sich mit Angela Merkel befasst. Anlass ist der 70. Geburtstag der Bundeskanzlerin, der am 17. Juli 2024 gefeiert wird. Die Dokumentation trägt den Titelund erscheint zum Ehrentag. Die fünfteilige Dokumentation wird für Das Erste in einem 90-minütigen Film zusammengefasst, der am Montag, den 15. Juli 2024, um 22:30 Uhr ausgestrahlt wird.Neben klassischen Wegebegleitern wie Annegret Kramp-Karrenbauer und Thomas de Maizière sowie „Zeit“-Korrespondent Christoph Dieckmann und Merkel-Biografin Everlyn Roll kommen in der Dokumentation zahlreiche junge Menschen zu Wort. Diese sind die Kolumnistin Samira El Ouassil, der YouTuber LeFloid, der Moderator der Sendung «Jung und Naiv», Tilo Jung, die ukrainisch-deutsche Politikerin Marina Weisband sowie die Klimaschutzaktivistin Carla Reemtsma.Die Doku-Serie «Angela Merkel – Schicksalsjahre einer Kanzlerin» fokussiert auf einige Schlüsseljahre in der politischen Karriere und Kanzlerschaft von Merkel. Die Dokumentation thematisiert zudem Versagen und Schuld, Verantwortung und Erfolg sowie Haltung. Die Jahre der Kanzlerschaft von Angela Merkel werden unterhaltsam und spannend dargestellt, da sie bis heute prägend sind. Im Dezember 2021 endeten 16 Jahre Kanzlerschaft der ersten Bundeskanzlerin Deutschlands. Mit dem Ende ihrer Kanzlerschaft im Dezember 2021 ging eine Ära zu Ende, die mit dem bemerkenswerten Aufstieg einer Physikerin aus der DDR begann, die unter dem Spitznamen „Kohls Mädchen“ bekannt wurde und schließlich zur „mächtigsten Frau der Welt“ avancierte.