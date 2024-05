Peter Giesel zieht es nach Vietnam

TV-News

«Achtung Abzocke» kehrt nach einer kurzen Pause wieder zurück.

Zuletzt strahlte Kabel Eins am 2. Mai 2024 die letzte «Achtung Abzocke – Betrügern auf der Spur»-Episode aus, die mit 3,8 Prozent mittelmäßig punktete. Nach einem kurzen Intermezzo geht es am Donnerstag, den 6. Juni 2024 mitweiter. Die neue Staffel beginnt in Vietnam.Vietnam ist bunt, lebendig und idyllisch aber vor allem ein preisgünstiges Reiseziel für deutsche Touristen. Peter Giesel besucht die Großstadt Ho Chi Minh City und die Küstenstädte Da Nang, Nha Trang und Hoi An. Egal ob beim Sightseeing oder beim Badeurlaub, Touristenfallen lauern auch hier überall.Reporter Peter Giesel reist mit seinem Team um die Welt und ist Urlaubsbetrügern auf der Spur. Er schlüpft an Touristen-Hotspots selbst in die Rolle der Urlauber, entlarvt Nepp und Gaunereien mit versteckter Kamera und konfrontiert die Täter anschließend mit der Wahrheit. Aber er will sie nicht nur überführen, er will auch wissen, was das für Menschen sind, die ahnungslose Urlauber abzocken.