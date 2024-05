TV-News

2. Juni ist «Galileo»-Tag

Fabian Riedner von 16. Mai 2024, 11:29 Uhr

Am Abend ist «Schlag den Star» eingeplant. Am Abend treten Markus Babbel und Mehmet Scholl gegeneinander an.

Am Sonntag, den 2. Juni 2024, wird nahezu ausschließlich die Sendung «Galileo» im Programm von «Galileo 360° Ranking XXL» beginnt um 07:50 Uhr und dauert bis 16:25 Uhr. Eine Station dieser Weltreise ist der „Frying Pan Tower”, ein ehemaliger Leuchtturm im Atlantik vor der Ostküste der USA. Dieser wird als das wohl gefährlichste Hotel der Welt bezeichnet, da dort die Haifischfütterung zum Unterhaltungsprogramm zählt.



Wolfgang Kirsch, alias Magneto, ist Berlins bunteste Sehenswürdigkeit. Seine Haut ist fast vollständig mit Tattoos bedeckt. Wie lässt sich die Entscheidung für einen derart drastischen Lebensweg erklären? ProSieben präsentiert regelmäßig derartige, umfangreiche Rankings. Am zweiten Weihnachtsfeiertag verfolgten 0,36 Millionen Menschen die Sendung, an Ostermontag schalteten 0,25 Millionen Menschen ein. Mit 6,4 sowie 5,8 Prozent Marktanteil erreichten die Quoten jedoch keine herausragenden Werte.



Die Sendung «taff weekend» wird zwischen 16:25 Uhr und 17:45 Uhr ausgestrahlt. Im Anschluss folgt um 17:45 Uhr die Sendung «:newstime». Um 18:00 Uhr beginnt die Sendung «Galileo Stories», gefolgt von «Galileo X-Plorer: Inside Rastafaris» um 18:30 Uhr. Das Team reist zu den echten Rastafaris, den Bobo Ashanti, nach Jamaika, um sich vor Ort ein Bild von der Rastafari-Bewegung zu machen. Ab 20:15 Uhr moderiert Matthias Opdenhövel das Duell zwischen den achtmaligen deutschen Meister Mehmet Scholl und der Liverpool-Ikone Markus Babbel. Die Live-Show «Schlag den Star» war ursprünglich für den 1. Juni angesetzt, jedoch findet an diesem Tag das Duell der UEFA Champions League mit Borussia Dortmund statt. Im Anschluss ist im Übrigen Elton mit einer Ausgabe aus dem Jahr 2021 zu sehen.

