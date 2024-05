Stegi  YouTuber ohne Gesicht

YouTuber

von Mario Thunert 19. Mai 2024, 12:18 Uhr

Genauso unbekannt wie sein Name, ist sein Gesicht. Die YouTube-Gemeinde kennt ihn nur unter «Stegi», denn sein Markenzeichen ist der Stegosaurus.

Seine YouTube-Karriere begann der Mann ohne Gesicht am 13.01.2012. Zu diesem Zeitpunkt startete er seinen ersten YouTube-Kanal unter dem Pseudonym «byStegi», angelehnt an sein Markenzeichen, dem Stegosaurus. Auf diesem Channel lud er zunächst Minecraft-Speedruns hoch. Es folgten größere Minecraft-Projekte wie «Minecraft HERO» oder auch «VARO». Inzwischen ist er dort nicht mehr aktiv und betreibt im Gegenzug den Kanal «StegiTrash». Bekannt ist er vor allem auch dadurch, dass er unbekannt ist – sein Gesicht bearbeitet er auf Fotos dementsprechend, dass es unkenntlich oder verfälscht wird.Bekannt ist über «Stegi», dass er 1995 in Karlsruhe geboren und zusammen mit seiner Schwester aufgewachsen ist, mit der er sich heute noch eine Wohnung in Köln teilen soll. In seiner Schulzeit zeichnete er gerne, weshalb es nicht verwundert, dass sein Lieblingsfach Kunst war. Insgesamt muss er ein sehr guter Schüler gewesen sein, denn sein Abischnitt qualifizierte ihn für ein Medizinstudium, welches er anschließend begann. Parallel zur Uni wuchs jedoch auch sein YouTube-Business immer weiter an, weshalb er nach einigen Semestern keine Zeit mehr fürs Studium hatte und es abbrach. Im Folgenden konzentrierte er sich voll auf seine Lets-Play-Aktivität.Diese Aktivität war zwischenzeitlich soweit angewachsen, dass «Stegi» mit seinen 550.00 Followern Teil von großen Minecraft-Projekten wie Stoneattack (2022) und Minecraft Elements (2023) ist und sogar eigene Minecraft-Skins verkauft. Darüber hinaus streamt er auch Games wie «Valorant», «Only Up» und «Counter-Strike». Hauptsächlich ist er inzwischen aber auch Twitch unterwegs, wo er sogenannte ‚Subathons‘ abhält, bei denen ununterbrochen im Livestream bleibt, solange ihn Zuschauer abonnieren oder er Spenden von ihnen erhält. Bloß zur Schlafenszeit schaltet er dann YouTube-Videos dazwischen. Auf diese Weise generierte er auf Twitch innerhalb kurzer Zeit bis 600K Follower. Um diese zu befriedigen, taucht er auch in gemeinsamen Projekten mit anderen Streamer-Kollegen wie «Papaplatte» oder «di1araas» auf.Jene Dilara unterstützte er vor allem bei ihrem Twitch-Start, indem er auf anderen Kanälen von ihrem Sprechgesang-Video «One thing about me» schwärmte. Aus diesem Support ist bis heute eine enge Kooperation zwischen den beiden geworden, innerhalb der auch eine gemeinsame Ballade als Remake zu «Iris» von den Goo Goo Dolls entstand. Auch wenn viele der Fans es sich wünschen würden, so betonen die beiden dennoch, kein Paar zu sein.